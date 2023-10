TPHCM đón đợt mưa lớn diện rộng, nguy cơ ngập úng nhiều nơi

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong hôm nay (1/10), khu vực TPHCM có nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 32 độ C.

Từ ngày 1 - 5/10, rãnh áp thấp có vị trí qua các tỉnh Nam Bộ, sau đó sẽ nâng trục lên phía bắc qua Trung Bộ, nối với cơn bão KOIRU từ phía Đông Bắc của Philippines có khả năng di chuyển vào khu vực phía Đông Bắc của Bắc biển Đông trong ngày 5 - 6/10, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc.

Bên cạnh đó, gió Tây Nam trên khu vực Nam Bộ có cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn Tây, trục qua Bắc Bộ hoạt động mạnh trong khoảng từ 1 - 4/10 sau đó suy yếu.

Theo dự báo, những ngày tới TPHCM sẽ có mưa diện rộng, có nơi mưa to đến rất to nguy cơ xuất hiện gió giật mạnh, lốc, sét cùng với nguy cơ ngập ở những vùng trũng thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước. (Ảnh minh họa: Hữu Huy)

Dựa vào những hình thế thời tiết chính nêu trên, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết TPHCM những ngày tới sẽ có mưa diện rộng, có nơi mưa to đến rất to, nguy cơ xuất hiện gió giật mạnh, lốc, sét cùng với nguy cơ ngập ở những vùng trũng thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước, nhất là vùng nội thành.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (1/10), ở khu vực vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) đang có mưa rào và dông mạnh.

Dự báo ngày và đêm 1/10, ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Triều cường vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24 giờ qua, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai lên nhanh theo kỳ triều cường Rằm tháng 8 Âm lịch và ở mức cao. Đến 7h ngày 1/10, mực nước đỉnh triều cao nhất thực đo tại trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) là 1,66m, trên Báo động III: 0,06m; trạm Phú An (sông Sài Gòn) là 1,64m, trên BĐIII: 0,04m. Trong 5 ngày tới, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai có khả năng xuống nhanh. Mực nước cao trên BĐII sẽ duy trì đến hết ngày 3/10. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai ở cấp độ 2. “Đây là đợt kỳ triều cường cao, cần đề phòng ngập úng những vùng trũng thấp, ven sông”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ đưa ra khuyến cáo.

