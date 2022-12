Nhiệt độ ở miền Bắc giảm rất sâu, có nơi 1,2 độ C

Băng giá xuất hiện trong đợt rét mạnh nhất từ đầu đông ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (19/12), nhiều nơi tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ giảm rất sâu, phổ biến trong khoảng từ 9 - 12 độ C ở đồng bằng, 5 - 8 độ C ở vùng núi, núi cao có nơi dưới 2 độ C. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Một số nơi nhiệt độ xuống rất thấp như: Đồng Văn (Hà Giang) rét nhất cả nước với nhiệt độ 1,2 độ C; tiếp đến là Đình Lập (Lạng Sơn) 2,2 độ C; Ngân Sơn (Bắc Kạn) và Trùng Khánh (Cao Bằng) 2,5 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 2,6 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) 2,7 độ C…

Trong 2 ngày 17-18/12, đỉnh Fansipan (Lào Cai) và nhiều nơi khác thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn; vùng núi cao Nghệ An đã xuất hiện băng giá, sương muối.

Hà Nội hôm nay nhiệt độ ghi nhận nhiều nơi ở ngưỡng rét hại. Cụ thể, trạm Ba Vì ghi nhận nhiệt độ 7 độ C; Hà Đông 8,6 độ C; Sơn Tây 9 độ C; Hoài Đức 9,5 độ C; Láng 12,2 độ C.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ không khí lạnh cũng ảnh hưởng đến khu vực này làm nhiệt độ giảm xuống phổ biến còn 15 - 20 độ C. Tây Nguyên nhiều nơi trời rét, trong đó Đà Lạt (Lâm Đồng) sáng nay (19/12) chạm ngưỡng rét hại 13,1 độ C; các tỉnh Nam Bộ trời lạnh.

Dự báo, từ hôm nay, nhiệt độ tại Bắc Bộ và Bắc Trung bộ tăng nhưng tăng rất chậm. Trời vẫn rét đậm, rét hại, vùng núi cao nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối; ban ngày có nắng nên cảm giác rét buốt được cải thiện.

Mưa ở Trung Bộ, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có xu hướng giảm trong ngày hôm nay.

