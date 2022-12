Hình ảnh TP HCM "lập đông" sáng 19-12

Sáng sớm 19-12, nhiệt độ tại TP HCM giảm nhẹ và ở khoảng 20 độ C, cảm giác se lạnh khá rõ. Trên các tuyến đường, nhiều người phải mặc thêm áo, quấn khăn choàng cổ để giữ ấm.

Người dân TP HCM mặc thêm áo để giữ ấm cho cơ thể khi đi ra đường

Một người phụ nữ phải quấn thêm khăn quàng cổ để giữ ấm

Chị Nguyễn Thị Thu Duyên (ngụ quận Tân Bình, TP HCM) chia sẻ: "Trời lạnh từ khuya hôm qua cho đến sáng nay. Tôi phải mặc thêm áo ấm thì mới có thể đi làm được. Cảm giác Tết đang đến thật gần".

Người dân TP HCM ăn mặc kín khi đi trên đường

Một bạn trẻ xoa đôi bàn tay để làm ấm trong lúc dừng chờ đèn đỏ

Ghi nhận của phóng viên, từ khoảng 6 giờ, rất nhiều người dân tham gia giao thông trên đường phố phải khoác thêm áo, mang bao tay. Nhiều người, trong đó đa số là phụ nữ còn quấn thêm khăn quàng cổ. Trẻ em cũng được phụ huynh cho mặc đồ dày để giữ ấm cơ thể.

Đến khoảng 7 giờ, trời bắt đầu có nắng, nhiệt độ bắt đầu ấm dần lên.

Người dân ăn mặc kín mít để đối phó với thời tiết lạnh

Nhiều người chọn mặc thêm áo, mang bao tay, quấn khăn cổ

Nam thanh niên một tay lái xe, một tay còn lại đưa vào túi áo để giữ ấm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ trong ngày 19-12 là từ 20 đến 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Theo dự báo của đơn vị này, thời tiết Nam Bộ trong ngày hôm nay có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3-4. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 19-12, Nam Bộ có trời lạnh vào sáng sớm và đêm

Nhiều người dân TP HCM thích thú trước không khí se lạnh của TP HCM trong những ngày cuối năm

Còn theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân gây ra không khí se lạnh cho TP HCM trong ngày 19-12 là do áp cao lạnh lục địa được tăng cường mạnh và khuếch tán sâu xuống phía Nam.

Trẻ em được phụ huynh cho ăn mặc kín khi đi trên đường

Thời tiết đẹp vào dịp giáng sinh Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết TP HCM và các tỉnh Nam Bộ trong dịp lễ giáng sinh khá đẹp: không mưa, trời ít mây. Đêm đến sáng nhiệt độ giảm xuống còn 21-22 độ C, trời se lạnh. Cả ngày 25-12 không mưa, nắng từ sáng, nhiệt độ buổi trưa cao nhất 31-32 độ, độ ẩm 65-68%, nhiệt cao, độ ẩm khá thấp. Đơn vị này cũng lưu ý thời gian này vào sáng sớm trời lạnh, do đó người già và trẻ em khi ra đường cần mang áo ấm. Buổi trưa và chiều sẽ có nắng mạnh, cần bổ sung nước cho cơ thể. Thời tiết buổi tối rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/hinh-anh-tp-hcm-lap-dong-sang-19-12-20221219083638677.htmNguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/hinh-anh-tp-hcm-lap-dong-sang-19-12-20221219083638677.htm