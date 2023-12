Nhậu tới bến, tài xế viện đủ lý do khi bị đo nồng độ cồn

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế Lò Văn T., kết quả trong hơi thở có nồng độ cồn là 0,299mg/lít khí thở.

Kết quả tài xế này phải ký biên bản nộp phạt, đồng thời tạm giữ phương tiện…

Chưa đầy 15 phút ra quân, tài xế Lò Văn T. trú tại huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, đằng sau có chở theo vợ, ban đầu khi bị lực lượng CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn thì còn ngập ngừng và trả lời một cách “hồn nhiên” rằng: “Em uống rượu rồi, mong các anh thông cảm…”.

Qua kiểm tra, tài xế Lò Văn T. vi phạm mức nồng độ cồn là 0,299mg/lít khí thở và bao biện cho hành vi của mình rằng “Hôm nay sếp cho liên hoan nên có uống một vài chén, uống xong thì hai vợ chồng đi xuống phố ăn chè… thì gặp các anh CSGT”. Với hành vi trên, tài xế Lò Văn T. đã bị tạm giữ giấy phép lái xe và xe mô tô mang BKS 26F1-065.xx.

Tài xế Tòng Văn T. tay chân run rẩy, lời nói không còn được rõ ràng.

Tài xế Tòng Văn T. chuẩn bị ký biên bản nộp phạt và bị tạm giữ phương tiện.

Tương tự, tài xế Tòng Văn T. trú tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn cũng “chân nam đá chân chiêu” đã bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng phương tiện, tuy nhiên có lẽ vị tài xế này đã uống quá nhiều nên hành vi có nhiều điều bất thường, tay chân run rẩy, lời nói không còn được rõ ràng.

Kết quả đo nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế Tòng Văn T. lên tới 0,723mg/lít khí thở, phân trần với tổ công tác, tài xế Tòng Văn T. cũng cho biết, bản thân vừa đi ăn cơm về lúc nãy, có hơi quá chén và bản thân đã biết sai mong tổ công tác thông cảm.

Riêng đối với trường hợp của tài xế Tòng Văn T., trao đổi với PV, tổ công tác của CSGT Công an huyện Mai Sơn cho biết vị tài xế này ngoài vi phạm về nồng độ cồn còn không mang theo Giấy phép lái xe khi tham gia giao thông… Và với trường hợp vị tài xế này lực lượng CSGT cũng tiến hành lập biên bản và tạm giữ phương tiện.

Các tài xế qua chốt đều phải kiểm tra nồng độ cồn.

Về cơ bản các tài xế đã nhận thức được việc không sử dụng rượu bia khi lái xe.

Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm nồng độ cồn… Từ đầu năm đến nay chỉ riêng chuyên đề này, Công an huyện Mai Sơn đã xử lý 725 trường hợp, phạt tiền gần 1,9 tỷ đồng…

Trung tá Đinh Văn Anh, Đội trưởng, Đội CSGT Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết: Các tài xế vi phạm về nồng độ cồn thì có rất nhiều lý do để biện minh cho hành vi vi phạm của mình, tuy nhiên lực lượng CSGT Công an huyện sẽ kiên quyết xử lý nghiêm khắc để đây là bài học cảnh tỉnh cho các tài xế khác.

Thời điểm này đang là thời điểm cuối năm, hy vọng, với các biện pháp vừa tăng cường xử lý nghiêm vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền của lực lượng CSGT Sơn La sẽ giúp hạn chế tình trạng lái xe sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, để mọi người mọi nhà được bình an, hạnh phúc.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]