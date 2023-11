Tối nay, CSGT TP HCM kiểm tra nồng độ cồn toàn thành phố

Từ 20 giờ 24-11, CSGT TP HCM đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện toàn TP.

Chiều cùng ngày, Công an TP HCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong 11 tháng của năm 2023 và triển khai một số nội dung công tác trọng tâm thực hiện từ nay đến hết năm 2023. Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP HCM, chủ trì hội nghị.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn

Hội nghị có sự tham dự (trực tuyến) của lãnh đạo Công an TP Thủ Đức và các quận, huyện; đại diện Ban Chỉ huy Công an phường, xã, thị trấn; Ban Chỉ huy Đội CSGT - Trật tự; đại diện Ban Chỉ huy Đội Tham mưu tổng hợp và đội trưởng các đội/trạm thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM.

Tại hội nghị, thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng CSGT Công an TP HCM, báo cáo đánh giá tình hình trật tự an toàn giao thông trong 11 tháng năm 2023.

Theo đó, về công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, trong 11 tháng đầu năm 2023, lực lượng CSGT thành phố đã phát hiện xử lý 609.783 trường hợp vi phạm, tăng 80.930 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 1.261 ôtô, 139.086 môtô, 1.242 xe 3,4 bánh; tước giấy phép lái xe có thời hạn 98.917 trường hợp.

Thượng tá Trần Trung Hiếu cũng đã triển khai một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới về phương án tuần tra, kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và công nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu mà trong cơ thể có chất kích thích, vi phạm nồng độ cồn trên toàn địa bàn.

Theo đó, các đơn vị CSGT sẽ chủ động trao đổi về địa bàn tuần tra, kiểm soát để luân phiên khu vực tuần tra, kiểm soát, bảo đảm nguyên tắc không bị trùng lắp hoặc bỏ sót địa bàn, tạo thế liên hoàn, đan xen, chủ động bố trí lực lượng kiểm tra tại một điểm kết hợp tuần tra, kiểm soát lưu động không để người vi phạm tránh né các vị trí, khu vực kiểm soát của lực lượng chức năng, đồng thời tăng cường công tác thông tin, phối hợp giữa các đơn vị giáp ranh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Đức Tài ghi nhận, biểu dương những cố gắng của lực lượng CSGT trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.

Phó Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo triển khai một số công tác trọng tâm từ nay đến hết năm 2023 đối với lực lượng CSGT TP.

Trong đó, các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả Kế hoạch cao điểm Tổng kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1 để chuyển hóa tình hình trật tự an toàn giao thông, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, kéo giảm các vụ tai nạn giao thông thương tâm do nồng độ cồn, chất kích thích gây ra.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]