Nhận tin nhắn 'phương tiện của bạn có vi phạm giao thông', đừng vội làm điều này

Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng các đối tượng phát tán hàng loạt tin nhắn SMS với nội dung: "Phương tiện của bạn có vi phạm giao thông. Vui lòng truy cập... để tra cứu và nộp phạt".

Trong tin nhắn, các đối tượng sử dụng các tên miền giả mạo chứa từ khóa như "csgt", "bocongan"... nhằm tạo lòng tin, khiến người dân nhầm tưởng đây là thông báo chính thức của cơ quan chức năng.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, đây là thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Khi người dân bấm vào đường link và làm theo hướng dẫn, các đối tượng có thể đánh cắp thông tin đăng nhập, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc âm thầm cài mã độc vào điện thoại để chiếm quyền điều khiển thiết bị, từ đó chiếm đoạt tiền và dữ liệu cá nhân.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân tuyệt đối không nhấp vào bất kỳ đường link nào được gửi từ số điện thoại lạ hoặc không rõ nguồn gốc, kể cả khi nội dung tin nhắn có sử dụng tên gọi, biểu tượng hoặc từ khóa của các cơ quan nhà nước.

Người dân cũng không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin thẻ ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hay các trang web không được xác thực. Chỉ một thao tác nhập thông tin hoặc cung cấp mã OTP cũng có thể khiến tài khoản ngân hàng bị chiếm đoạt.

Cục CSGT cảnh báo thủ đoạn phát tán tin nhắn SMS giả mạo thông báo phạt nguội, dụ người dân bấm vào đường link để đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản.

Khi có nhu cầu kiểm tra thông tin vi phạm giao thông hoặc phạt nguội, người dân chỉ nên sử dụng ứng dụng VNeTraffic hoặc các kênh chính thống của cơ quan chức năng. Tuyệt đối không tra cứu hoặc nộp phạt thông qua các đường link được gửi qua tin nhắn SMS, mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin.

Nếu nhận được tin nhắn có dấu hiệu giả mạo, người dân nên xóa ngay, chặn số điện thoại gửi tin nhắn và báo cáo tin nhắn rác để hạn chế các đối tượng tiếp tục phát tán. Đồng thời, cần thông báo cho người thân, đặc biệt là người cao tuổi, để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.

Trường hợp đã lỡ bấm vào đường link, nhập thông tin tài khoản hoặc mã OTP, cần ngay lập tức liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản, đổi mật khẩu các dịch vụ liên quan và trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh, không gửi tin nhắn SMS kèm đường link yêu cầu người dân truy cập để tra cứu hoặc nộp phạt. Người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thống trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào nhằm bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân.