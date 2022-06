Gia hạn tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng thêm 2 tháng để điều tra

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM gia hạn tạm giam với bà Nguyễn Phương Hằng để tiếp tục điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngày 22-6, một nguồn tin xác nhận, Công an TP.HCM vừa có Quyết định gia hạn điều tra lần một, thời hạn hai tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, thường trú 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam.

Công an gia hạn tạm giam để tiếp tục điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM mời làm việc với nhiều người liên quan nhưng chưa có quyết định tố tụng nào với những người được mời làm việc.

Hôm 24-3, bà Nguyễn Phương Hằng bị Công an TP.HCM bắt tạm giam. Ảnh: CA

Như PLO đã đưa tin, ngày 24-3, bà Nguyễn Phương Hằng bị Công an TP.HCM bắt tạm giam để điều tra tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cách đây vài ngày phía công an tỉnh Bình Dương đã có quyết định chuyển hồ sơ vụ bà Nguyễn Phương Hằng cho phía Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra của hai địa phương còn có một số vấn đề cần trao đổi vì vậy hồ sơ vụ bà Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa được chuyển giao cho phía Công an TP.HCM.

Từ khoảng tháng 3-2021 đến khi bị bắt, bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên livestream nhục mạ nhiều nghệ sĩ, luật sư, nhà báo.

Bà Hằng khẳng định các nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, MC Đại Nghĩa... ăn chặn tiền quyên góp cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020.

Khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác minh và kết luận họ không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền và không khởi tố vụ án hình sự, bà Hằng tiếp tục livestream phản đối, nhục mạ họ.

Bà Hằng cũng bị ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Vy Oanh, ông Võ Hoàng Yên, nghệ sĩ Hoài Linh, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển, bà Đinh Thị Lan... tố cáo về hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

