Nguyên nhân nữ tài xế lùi ô tô tông thủng tường, suýt rơi từ lầu 4

Nữ tài xế điều khiển lùi, đâm thủng bức tường, suýt rơi từ lầu 4 của một chung cư ở phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP.HCM đã được kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích.

Nữ tài xế lùi ô tô tông thủng tường, suýt rơi từ lầu 4 chung cư xuống đất. Ảnh: TS

Danh tính nữ tài xế được xác định là NTMC (47 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), là Phó Tổng giám đốc một công ty tại TP.HCM.

Làm việc với các quan chức năng, bà C cho biết khuya 14-11 đang điều khiển ô tô lùi vào chỗ đậu theo quy định tại tầng 4, tháp A2, chung cư Tropic thì xảy ra sự cố.

Theo bà C, nguyên nhân là thời điểm trên bà C mang giày cao gót nên bị vướng vào chân ga, khi bà C đạp thắng để xe dừng lại thì đã đạp nhầm chân ga.

Vụ việc khiến ô tô lùi mạnh, tông thủng bức tường, khiến một mảng tường rớt xuống đất, phần sau ô tô nhô ra ngoài. Rất may ô tô đã kịp dừng lại nên không rớt xuống, đồng thời phía dưới không có người nên không gây thêm vụ việc nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng sau đó cũng đã kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích đối với bà C và kết quả cho thấy nữ tài xế này không vi phạm.

