Nguyên nhân hầm chui nút giao An Phú (TP.HCM) bị ngập sau mưa lớn

Hầm chui nút giao An Phú ngập sâu sau mưa lớn. Ảnh: KT

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, hầm chui HC1-02 thuộc dự án xây dựng nút giao thông An Phú đã hoàn thành phần hầm và đưa vào thông xe từ tháng 2/2026. Khối lượng thực hiện hiện đạt hơn 90% giá trị gói thầu.

Tuy nhiên, từ thời điểm thông xe đến nay, hầm chui vẫn sử dụng hệ thống bơm tạm với công suất chỉ đáp ứng khoảng 70% công suất thiết kế của hệ thống bơm chính.

Trạm bơm hiện đã hoàn thành khoảng 80% phần xây lắp, toàn bộ thiết bị cũng đã được đơn vị thi công đưa về công trường.

Trước đó, chiều và tối 10/9, TP.HCM xuất hiện mưa lớn. Theo số liệu của Trung tâm Khí tượng thủy văn, lượng mưa ghi nhận tại khu vực Cát Lái đạt 123,2 mm.

Đến khoảng 18h, nước dâng trong hầm chui và khu vực đường thuộc phạm vi nút giao.

Nhận thấy nguy cơ ngập sâu, Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu có mặt tại hiện trường đã đóng hầm, điều tiết phương tiện lên phần đường phía nút giao để lưu thông.

Ban Quản lý dự án cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngập là trận mưa ngày 10/9 có lượng mưa lớn, kéo dài và được đánh giá là bất thường so với thời điểm đầu mùa mưa.

Lượng mưa lớn khiến hệ thống thoát nước hiện hữu không thoát kịp. Nước dâng lên mặt đường, tràn vào khu vực trạm bơm, trong khi hệ thống bơm hiện hữu không thể đồng thời xử lý lượng nước trong hầm và lượng nước tràn thêm vào trạm bơm, dẫn đến việc thoát nước chậm và gây ngập hầm.

Sau sự cố, đơn vị thi công đã bơm nước liên tục. Với sự hỗ trợ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và Công ty Thoát nước đô thị, các đơn vị bố trí thêm 2 xe hút trong hầm và một máy bơm công suất 260 m³/giờ. Đến 13h45, nước trong hầm được hút cạn, sau đó tiến hành vệ sinh và thông xe.

Hiện Ban Giao thông đã chỉ đạo đơn vị thi công lắp thêm một máy bơm công suất 270 m³/giờ và một máy bơm 200 m³/giờ. Ngày 12/9, đơn vị sẽ tiếp tục huy động thêm một máy bơm công suất 360 m³/giờ về công trường để tăng cường cho trạm bơm.

Đơn vị thi công cũng đã đắp bao tải quanh khu vực trạm bơm nhằm ngăn nước tràn vào, bảo đảm máy bơm có thể vận hành và tập trung xử lý lượng nước trong hầm.

Dự kiến hoàn thiện hệ thống bơm chính ngày 22/9

Về giải pháp lâu dài, Ban Giao thông cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành và đưa hệ thống bơm chính vào vận hành ngày 22/9/2026.

Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ thi công nâng cao độ mặt đường và cải tạo hệ thống thoát nước tại khu vực nút giao, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026, nhằm tăng khả năng thoát nước và hạn chế tình trạng ngập tại hầm chui.