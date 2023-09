Người nghỉ lễ quay lại TP HCM, giao thông ùn tắc nhiều nơi

Theo ghi nhận, khoảng 17 giờ ngày 3-9, trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh, TP HCM, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh, thành miền Tây về TP HCM tăng đột ngột. Lực lượng CSGT được bố trí túc trực tại nhiều vị trí trọng yếu để xử lý sự cố và điều tiết giao thông nếu xảy ra ùn tắc. Quốc lộ 1, đoạn cầu vượt Bình Thuận, huyện Bình Chánh, TP HCM là địa điểm xảy ra ùn ứ Ở một số nơi trên Quốc lộ 1, do mưa bất chợt nên người đi đường vừa trải qua hành trình dài càng thêm vất vả. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo Nam Bộ đêm 3-9 có mưa rào và dông, vài nơi mưa to đến rất to. Anh Hòa Khánh Hướng (quê Cà Mau) cho biết: "Hôm nay trời không nắng gắt nên đi đường dễ chịu hơn. Nhưng mưa bất chợt ở một số nơi nên cũng bật tiện và hơi mệt". Còn 1 ngày nghỉ lễ nữa nhưng người dân từ miền Tây đã rục rịch trở lại TP HCM. Quốc lộ 50, đoạn qua huyện Bình Chánh, TP HCM xảy ra ùn tắc giao thông. Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc. Trong khi đó, phà Bình Khánh hướng từ huyện Cần Giờ qua huyện Nhà Bè, TP HCM và phà Cát Lái từ tỉnh Đồng Nai đi TP Thủ Đức cũng xảy ra ùn tắc. Phà Bình Khánh từ huyện Cần Giờ qua huyện Nhà Bè chiều nay các phương tiện cũng đông dần. Tình trạng ùn ứ xảy ra ở phà Bình Khánh, huyện Cần Giờ Người dân vất vả mua vé qua phà Bình Khánh. Hướng Nhà Bè - Cần Giờ rất thông thoáng Người dân mệt mỏi chờ qua phà Bình Khánh. Ở Phà Cát Lái tối 3-9, xe xếp hàng dài 3 km. Người dân chật vật di chuyển qua phà Cát Lái. Ô tô xếp dài trên đường đoạn ở tỉnh Đồng Nai.