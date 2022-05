Người Hà Nội mặc áo ấm ra đường trong cái lạnh đầu hè

Thứ Ba, ngày 17/05/2022 08:32 AM (GMT+7)

Sáng sớm nay (17/5), theo ghi nhận của PV, thời tiết Hà Nội se lạnh như mùa đông khiến nhiều người ra đường phải mặc áo ấm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (17/5), không khí lạnh ảnh hưởng đến hầu khắp Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ hôm nay trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-22 độ C, vùng núi có nơi từ 17-19 độ C.

Tại Hà Nội, nhiệt độ dưới 20 độ C, một số người người dân đi tập thể dục sáng sớm ven Hồ Tây phải mặc áo ấm.

Mặc áo ấm giữa mùa hè là hình ảnh hiếm thấy của người Hà Nội trong nhiều năm qua.

Người đi xe máy, xe đạp đa phần phải mặc thêm áo khoác ấm, không ít người chủ quan không mang áo rét, phải chạy xe thật chậm để đỡ lạnh

Đợt không khí lạnh này ở miền Bắc đã được dự báo từ vài ngày trước.

Người Hà Nội co ro trong cái lạnh hiếm gặp giữa tháng 5 trên cầu Long Biên

Những bộ trang phục mùa đông được sử dụng vào mùa hè.

Cơ quan khí tượng nhận định, đây là một trong những đợt không khí lạnh hiếm gặp trong tháng 5. Trong khoảng 40 năm qua, tính từ năm 1981, theo số liệu quan trắc lịch sử của trạm Láng (Hà Nội) vào ngày 4/5/1981 nhiệt trung bình ngày ghi nhận 19.6 độ C và ngày 5/5/1994 là 19.8 độ C.

Những đợt không khí lạnh xuất hiện trong tháng 5 ở miền Bắc vẫn xảy ra, tuy nhiên cường độ của đợt không khí lạnh lần này được đánh giá là hiếm gặp trong tháng 5

Theo dự báo, kiểu thời tiết mát mẻ, se lạnh ở miền Bắc diễn ra hết ngày hôm nay. Từ ngày mai (18/5), nhiệt độ các khu vực này sẽ tăng dần lên, trời hửng nắng.

Nguồn: http://danviet.vn/nguoi-ha-noi-mac-ao-am-ra-duong-trong-cai-lanh-dau-he-50202217583320486.htmNguồn: http://danviet.vn/nguoi-ha-noi-mac-ao-am-ra-duong-trong-cai-lanh-dau-he-50202217583320486.htm