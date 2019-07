Người dân ở miền Bắc được tận hưởng không khí mát mẻ tới khi nào?

Thứ Tư, ngày 10/07/2019 10:20 AM (GMT+7)

Người dân ở miền Bắc đang tận hưởng không khí mát mẻ, trời có mưa rải rác sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt.

Tin ngắn Sự kiện:

Thời tiết mát mẻ còn diễn ra trong 1-2 ngày tới ở miền Bắc. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (10/7), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 9/7 đến 1h ngày 10/7 tại Than Uyên (Lai Châu) 32mm, Lào Cai 71mm, Bắc Quang (Hà Giang) 39mm...

Dự báo, trong ngày hôm nay, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-120mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ); khu vực đồng bằng có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi (đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng), ngập lụt vùng trũng ở khu vực trên.

Khu vực Hà Nội ngày hôm nay (10/7) có lúc có mưa rào và dông.

Cơ quan khí tượng nhận định, kiểu thời tiết mát mẻ, có mưa dông này sẽ còn kéo dài đến ngày 12/7 ở khu vực Bắc Bộ. Sau đó từ khoảng trưa chiều ngày 12, nắng nóng sẽ quay trở lại, có nơi nắng nóng gay gắt.

Khu vực Trung Bộ hôm nay (10/7), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17 giờ.

Dự báo, nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến cuối tuần, thời tiết phổ biến có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.