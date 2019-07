Đợt nắng nóng đang diễn ra ở miền Bắc khi nào kết thúc?

Thứ Hai, ngày 08/07/2019 07:23 AM (GMT+7)

Nắng nóng diễn ra nhiều ngày qua ở miền Bắc và miền Trung. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, suốt từ hôm 5/7 tới nay (8/7), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng và nắng nóng gay gắt đã diễn ra diện rộng ở miền Bắc. Dự báo, hôm nay, nên khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ cũng chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp diễn với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17 giờ.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ đêm 9/7, các tỉnh miền Bắc có mưa nên những ngày sau đó, nắng nóng ở đồng bằng Bắc Bộ dịu dần. Riêng các tỉnh Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong tuần thời tiết chủ đạo có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều hửng nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.