Người dân kêu khổ vì hoa sữa, Hà Nội tính phương án thay thế

Trên nhiều tuyến phố Hà Nội như phố Nguyễn Du, Trần Duy Hưng, Linh Đàm, Hoàng Cầu…. hoa sữa được trồng dày đặc, cây càng lớn càng cho nhiều hoa.

Từ lâu, hoa sữa đã trở thành nét đặc trưng của Hà Nội, gợi lên nhiều cảm xúc và ký ức trong lòng người dân mỗi độ thu về.

Những chùm hoa trắng muốt, li ti cùng hương thơm đặc trưng đã đi vào thi ca, khơi gợi những cảm xúc sâu lắng trong lòng nhiều người.

Tuy nhiên, bên cạnh vẻ đẹp đặc trưng, hương hoa sữa nồng nàn lại trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân sống gần những hàng cây này.

Mỗi khi vào mùa nở rộ, hương hoa sữa theo gió lan vào nhà, khiến không ít cư dân, đặc biệt là những gia đình sống ở tầng thấp, có cửa sổ hướng ra hàng cây, cảm thấy khó chịu, thậm chí nhức đầu. Để tránh mùi hương nồng nặc, nhiều người phải tìm cách “ứng phó” mỗi khi hoa sữa vào mùa.

Chị Nguyễn Thị Hương (phố Nguyễn Du) cho biết: mùi hoa sữa nồng nặc mỗi mùa nở rộ khiến chị nhức đầu, mất ngủ. Trước đây, khi nhà có cây hoa sữa, chị từng phải bẻ bỏ hết hoa để giảm mùi hương. “Mùi hoa sữa hắc lắm và khó chịu. Nhiều hôm hoa nở rộ, mùi sực lên khiến tôi mất ngủ, rất nhức đầu”.

Gia đình chị Bùi Thanh Ngà (phố Thiền Quang) sống cạnh một cây hoa sữa cổ thụ. Mỗi khi đến mùa hoa nở, mùi hương nồng nặc khiến nhiều thành viên trong gia đình cảm thấy mệt mỏi, nhức đầu, thậm chí dị ứng. Để tránh mùi hoa sữa, con trai chị phải vào TP.HCM “lánh” mùi suốt khoảng 3-4 tháng mỗi năm.

Mùi hoa sữa nồng nặc khiến bà và con trai thường xuyên đau đầu. Có năm, con trai tôi phải vào TP.HCM sống vài tháng để tránh mùi hoa sữa. Không chỉ gây khó chịu, hoa rụng nhiều còn khiến đường phố bẩn, việc quét dọn vất vả hơn, nhất là khi hoa ngấm nước mưa. Là người gốc Hà Nội, bà Ngà cho rằng, hoa sữa từng mang lại cảm giác dễ chịu, nhưng việc trồng quá nhiều khiến mùi hương trở nên nồng nặc. Vì vậy, bà đồng tình với phương án thay thế cây hoa sữa bằng các loại cây khác.

Cùng chung nỗi ám ảnh về mùi hoa sữa, bà Nguyễn Thị Hành (Cầu Giấy) cho hay, mỗi khi mùa hoa nở rộ, bà lại cảm thấy khó chịu, bất an: "Mùi hoa sữa quá nồng khi cây được trồng dày đặc, gây cảm giác ngột ngạt, khó thở. Không chỉ vậy, hoa rụng nhiều còn khiến đường phố mất vệ sinh, tăng thêm vất vả cho người làm công việc quét dọn. “Theo tôi, trồng thưa thì tốt hơn, chứ trồng dày quá vừa ô nhiễm, vừa khó chịu vì mùi hương”.

Mới đây, Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn 21383, giao Sở Xây dựng rà soát, điều chỉnh mật độ cây hoa sữa trên các tuyến phố, khu dân cư nhằm cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe người dân.

Theo thành phố, hoa sữa là nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội, song việc trồng quá dày tại một số nơi khiến mùi hương nồng nặc khi hoa nở, ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng sống.

Trước thực trạng này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng giao Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương rà soát, đề xuất di chuyển một phần cây hoa sữa đến vị trí phù hợp và trồng bổ sung các loại cây xanh thay thế, bảo đảm cảnh quan và phù hợp quy hoạch.

Dù mùi hoa sữa khá nồng khi cây được trồng dày đặc, nhiều người cho rằng, nếu phân bổ hợp lý, loài cây này vẫn có thể tạo hương thơm dễ chịu. Tuy nhiên, phương án thay thế hoa sữa bằng các loại cây khác tại Hà Nội cũng nhận được sự ủng hộ, với mong muốn lựa chọn những giống cây phù hợp, góp phần bảo đảm cảnh quan và môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp.