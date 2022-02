Người dân đổ xô đi làm hộ chiếu sau Tết

Sau Tết, mỗi ngày có hàng trăm người dân Nghệ An xếp hàng ở cơ quan công an để làm hộ chiếu, tăng gấp đôi so với dịp sau Tết năm ngoái.

Ngày 10/2, đoạn đường Trần Quang Diệu (TP.Vinh) trước cổng Phòng quản lý xuất nhập cảnh (Công an Nghệ An) tấp nập người dân tới làm thủ tục cấp hộ chiếu, xếp thành hàng dài trên vỉa hè.

Nhằm đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch COVID-19, cán bộ, chiến sỹ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh liên tục phát loa thông báo yêu cầu mỗi người dân đến đây phải đeo khẩu trang, đứng xếp hàng đúng khoảng cách theo quy định, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt tại cửa ra vào.

Lực lượng công an chia thành nhiều tổ đứng ở cổng ra vào phát số thứ tự, hướng dẫn người dân khai báo trực tuyến hoặc xịt nước sát khuẩn cho người dân trước khi vào làm thủ tục.

Một phụ nữ trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, từ sáng sớm 10/2, chị đã đến Phòng quản lý xuất nhập cảnh vì sợ sau Tết người dân đi làm hộ chiếu quá đông sẽ phải chờ đợi lâu. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 giờ chị đã hoàn tất thủ tục.

“Dịch bệnh COVID-19 đang dần được kiểm soát, năm nay tôi dự định đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản nên chuẩn bị sẵn hồ sơ từ trước. Lượng người tới nộp hồ sơ đông, song chúng tôi được cán bộ hỗ trợ nhiệt tình và không gặp khó khăn gì”, chị này nói.

Các công dân dùng điện thoại thông minh được hướng dẫn quét mã QR, đăng nhập nội dung tờ khai điện tử trong thời gian chờ vào trụ sở làm hồ sơ.

Theo lãnh đạo phòng Quản lý xuất nhập cảnh, trong 3 ngày làm việc đầu tiên của năm mới, đơn vị này tiếp nhận và giải quyết từ 500-700 hồ sơ, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021.

Thiếu tá Ngô Xuân Mạnh - Phó trưởng Phòng quản lý xuất nhập cảnh Nghệ An cho biết, sau Tết, người dân tới làm thủ tục cấp hộ chiếu tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Do vậy đơn vị huy động 100% quân số để hoàn tất yêu cầu của công dân trong ngày, không để người dân phải chờ đợi qua ngày hôm sau.

Lý do người dân làm thủ tục cấp hộ chiếu năm nay tăng cao chủ yếu do tình hình COVID-19 đã được kiểm soát, các đường bay thương mại trong nước và quốc tế mở lại. Nhiều người có ý định đi nước ngoài nên ra Tết tranh thủ làm hộ chiếu để sử dụng khi cần.

