"Biển người" ồ ạt về lại TP.HCM sau Tết, quốc lộ 1 ùn tắc nhiều nơi

Ngày 06/02/2022

Ngày 6/2, ngày cuối cùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, người dân từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đổ về TPHCM và các tỉnh lân cận tăng đột biến khiến giao thông trên quốc lộ 1 xảy ra tình trạng ùn ứ nghiêm trọng.

Ngày 6/2 (mùng 6 Tết), người dân từ các tỉnh ĐBSCL rời quê lên TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ để chuẩn bị công việc năm mới.

Lượng phương tiện trên tuyến quốc lộ 1, hướng từ TP Cần Thơ sang Vĩnh Long tăng cao.

Nhiều người dừng nghỉ trên Cần Thơ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Lực lượng CSGT phải thường xuyên nhắc nhở.

Do lượng người tham gia giao thông tăng đột biến nên xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng nhiều nơi trên quốc lộ 1.

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng nay, hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau thành hàng dài nhiều km, di chuyển rất chậm trên quốc lộ 1 (đoạn qua địa bàn thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), hướng từ miền Tây đi TPHCM.

Người dân mang đồ đạc lỉnh kỉnh rời quê lên TPHCM.

Thượng tá Trần Ngọc Đời - Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, sáng nay do ảnh hưởng triều cường, kết hợp lượng phương tiện di chuyển từ miền Tây lên TPHCM đông nên xảy ra ùn ứ cục bộ trên quốc lộ 1(đoạn địa tỉnh phận tỉnh Vĩnh Long).

Tại cầu Mỹ Thuận (nối hai tỉnh Vĩnh Long - Tiền Giang), lượng phương tiện cũng tăng đột biến.

Trên tuyến quốc lộ 1 (đoạn qua địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) xảy ra tình trạng ùn ứ, người dân đứng 'chôn chân' nhiều giờ.

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, sáng nay đoạn từ cầu Mỹ Thuận đến ngã 3 An Thái Trung xảy ra ùn xe kéo dài. Đơn vị đã bố trí lực lượng làm nhiệm vụ, túc trực xuyên suốt tại nút giao ngã 3 An Thái Trung, các cây cầu hẹp trên quốc lộ 1,… để điều tiết, phân luồng. Hiện, các phương tiện di chuyển bình thường trở lại. Ảnh: Nhật Huy.

