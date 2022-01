Người dân địa phương nói gì về Tịnh thất Bồng Lai?

Sau khi Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án liên quan "Tịnh thất Bồng Lai" (còn gọi là "Thiền am bên bờ vũ trụ), người dân địa phương rất hoan nghênh, mong muốn những ẩn khuất, vi phạm ở đây sẽ được sớm làm rõ

Những sự việc lùm xùm tại "Tịnh thất Bồng Lai" (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đã xảy ra nhiều năm qua nên không còn là chuyện gì xa lạ với người dân, nhất là với những người đang sinh sống gần đó.

Theo ông Đ., một người ở gần "Tịnh Thất Bồng Lai", địa điểm này bỗng dưng "nổi danh" vào khoảng năm 2016-2017, sau khi trên mạng xã hội tung tin thất thiệt rằng tại đây có "hoa ưu đàm ngàn năm mới nở". Tiếp sau đó, 2 người sinh sống tại đây xưng là người tu hành đi thi hát bolero, rồi một nhóm trẻ đi thi "Thách thức danh hài" và đoạt giải cao.

Bên ngoài khu "Thiền am bên bờ vũ trụ"

Đỉnh điểm là việc một nhóm người tìm đến "Tịnh thất Bồng Lai" tìm con gái rồi xảy ra xô xát, gây thương tích và dẫn đến tố cáo, khiếu kiện ra tòa án. Sau đó, một loạt vấn đề gây bức xúc dư luận khác như tự xưng cơ sở tu hành, lợi dụng hoạt động tôn giáo. Ngoài ra, một số người ở "Tịnh thất Bồng Lai" còn nhiều lần đưa lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương và uy tín của chính quyền sở tại...

"Cũng vì nhiều chuyện xảy ra nên "Tịnh thất Bồng Lai" được nhiều người để ý, quan tâm. Thế nhưng, là người ở địa phương, tôi thấy cổng của "Tịnh thất Bồng Lai" thường xuyên đóng kín, bảng thông báo tạm ngưng tiếp khách cũng thường xuyên được dán trên cánh cửa" - ông Đ. băn khoăn.

Theo bà N.T.V, cũng ở gần "Tịnh thất Bồng Lai", người địa phương hiếm ai nhìn được vào bên trong. "Thỉnh thoảng, một vài đoàn từ thiện đến, họ mở cửa và đóng lại ngay. Những người sinh sống trong đó đi ra ngoài nhưng hầu như không tiếp xúc hàng xóm và giữ thái độ biệt lập với người bên ngoài. Mọi sinh hoạt của họ đều diễn ra lặng lẽ bên trong hàng rào và cánh cửa luôn đóng kín" - bà V cho biết.

Người dân địa phương thông tin khu vực "Tịnh thất Bồng Lai" hiện nay được bà Cao Thị Cúc (SN 1960; hộ khẩu thường trú xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) mua lại nhà, đất (gần 2.000 m2) từ năm 2014 rồi chuyển về đây sinh sống, sau đó sửa chữa lại làm điểm tu tại gia. Từ năm 2015, ông Lê Tùng Vân (SN 1932; hộ khẩu thường trú quận 6, TP HCM) chuyển về đây sinh sống cùng nhà với bà Cúc.

Cổng "Tịnh thất Bồng Lai" luôn đóng kín

Người dân địa phương rất bức xúc khi thời gian qua, nơi đây lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ, không nơi nương tựa để kêu gọi lòng tốt của những người trong và ngoài nước giúp đỡ nhằm trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội.

"Mấy năm nay, nhiều sự việc ồn ào đã xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai". Tuy nhiên, tôi cũng không rõ đâu là sự thật. Gần đây, qua thông tin công khai từ cơ quan chức năng trên báo chí, tôi đã hiểu rõ về nơi này hơn. Thông tin đó đã giúp cộng đồng trong và ngoài nước nhìn nhận, hiểu rõ, đúng bản chất vụ việc, qua đó không để bị nơi này lợi dụng ủng hộ rồi tư lợi" - ông Lê Quang Huy, ngụ huyện Đức Hòa, bày tỏ.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 4-1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra 3 tội danh xảy ra tại " Tịnh thất Bồng Lai ", gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân và Loạn luân.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Long An, quan điểm của tỉnh là xử lý đến nơi đến chốn và đúng quy định pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và cũng không làm oan sai cho bất cứ ai liên quan vụ "Tịnh thất Bồng Lai".

