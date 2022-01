Lãnh đạo Công an Long An nói về việc xử lý "Tịnh thất Bồng Lai"

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Long An, quan điểm của tỉnh là xử lý đến nơi, đến chốn và đúng quy định pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và cũng không làm oan sai cho bất cứ ai liên quan vụ "Tịnh thất Bồng Lai".

Ngày 6-1, một lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết chỉ mới khởi tố vụ án liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai" (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" chứ chưa khởi tố bị can hay bắt tạm giam ai.

Lãnh đạo Công an Long An cho biết chỉ mới khởi tố vụ án tại "Tịnh thất Bồng Lai"

Song song vụ án này, cơ quan công an đang mở rộng điều tra thêm nhiều hành vi khác, như: Loạn luân; lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân… Khi nào đủ cơ sở, chứng cứ thì sẽ khởi tố bổ sung theo quy định pháp luật.

Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh Long An, vụ án này đã có dư luận từ rất lâu nhưng để đủ cơ sở chứng cứ thì cần phải thu thập trong thời gian dài. Cụ thể khi thanh, kiểm tra xong thì tỉnh kết luận đây không phải là cơ sở tôn giáo, sau đó phải thu thập nhiều chứng cứ khác có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo như một thủ đoạn gian dối nhằm trục lợi, chiếm đoạt tài sản của người khác để sử dụng vào mục đích không chính đáng, người thực hiện có thể bị xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai" và ông Lê Tùng Vân chỉ mới khởi tố vụ án và đang mở rộng điều tra thêm nhiều hành vi

Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi là một trong những hành vi bị cấm. Do đó, pháp luật sẽ xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng nhằm trục lợi, đem về lợi ích vật chất không chính đáng cho cá nhân. Ngoài ra, khi công an giải quyết các vụ việc có liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai" (hay còn gọi là "Thiền am bên bờ vũ trụ") thì những người ở đây đưa các thông tin lên mạng xã hội sai sự thật làm ảnh hưởng đến hoạt động các cơ quan địa phương.

"Quan điểm của tỉnh là xử lý đến nơi, đến chốn và đúng quy định pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và cũng không làm oan sai bất cứ ai" – vị lãnh đạo này khẳng định.

