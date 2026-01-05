Ngư dân Thanh Hóa vươn khơi thu 'lộc biển' ngày đầu năm

Những ngày này, tại các làng chài ven biển như: Tiên Trang, Quảng Bình, Nam Sầm Sơn... (tỉnh Thanh Hóa), khi tiết trời nắng ấm dần sau đợt mưa rét, những chiếc bè mảng, thuyền nhỏ của ngư dân lại rẽ sóng vươn khơi. Theo người dân địa phương, ngư dân các vùng biển bãi ngang nơi đây thường đánh bắt gần bờ, săn các loài hải sản như ruốc biển, mực, ghẹ, tôm...

“Mỗi chuyến biển chỉ kéo dài vài giờ đến nửa ngày nhưng thu không ít hải sản tươi ngon. Cùng với đó, giá hải sản trong những ngày lễ vừa qua tăng hơn nên nhiều người có thu nhập khá”, ngư dân Nguyễn Hùng (xã Quảng Bình) cho hay.

Những mẻ cá, mẻ tôm tươi rói lấp lánh dưới nắng sớm là thành quả của chuyến biển đầu năm.

Ngay sau khi cập bờ, hải sản được phân loại nhanh để kịp đưa ra chợ sớm.

Dịp này, ngư dân đánh bắt được rất nhiều tép biển. Những mẻ tép đầy ắp, tươi rói giúp ngư dân có thu nhập khá.

Những chiếc bè mảng gần bờ giúp ngư dân Thanh Hóa bám biển, có thu nhập ổn định.