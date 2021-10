Ngày 3/10, thêm 5.367 ca mắc COVID-19 trong nước

Chủ Nhật, ngày 03/10/2021 18:40 PM (GMT+7)

Bộ Y tế vừa công bố 5.367 ca mắc COVID-19 trong nước (giảm 110 ca so với ngày trước đó) tại 39 tỉnh, thành phố.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 19:30 03/10/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +5.367 803.993 19.680 114 1 TP.HCM +2.461 397.513 15.017 79 2 Bình Dương +1.283 215.643 2.064 20 3 Đồng Nai +824 50.663 494 4 4 An Giang +147 5.325 69 0 5 Long An +85 32.694 427 0 6 Kiên Giang +75 5.787 63 2 7 Bình Thuận +73 3.401 63 1 8 Tây Ninh +54 7.794 132 1 9 Khánh Hòa +50 7.907 99 0 10 Hà Nam +39 514 0 0 11 Đồng Tháp +35 8.296 257 1 12 Cần Thơ +33 5.737 106 1 13 Cà Mau +24 392 6 0 14 Hậu Giang +20 556 2 0 15 Quảng Bình +19 1.689 5 0 16 Đắk Lắk +17 2.001 7 0 17 Quảng Trị +15 260 1 0 18 Bà Rịa - Vũng Tàu +13 4.165 48 0 19 Tiền Giang +13 14.120 373 4 20 Bình Phước +12 1.399 8 0 21 Ninh Thuận +12 1.006 8 0 22 Nghệ An +11 1.856 16 0 23 Bình Định +8 1.298 12 0 24 Đắk Nông +6 717 1 0 25 Bến Tre +5 1.903 70 0 26 Phú Yên +5 3.052 34 0 27 Hà Nội +4 4.239 56 0 28 Vĩnh Long +4 2.197 58 0 29 Bạc Liêu +4 425 3 1 30 Hà Tĩnh +3 454 5 0 31 Quảng Ngãi +3 1.208 4 0 32 Lâm Đồng +2 290 0 0 33 Trà Vinh +2 1.472 17 0 34 Đà Nẵng +1 4.920 72 0 35 Kon Tum +1 37 0 0 36 Bắc Giang +1 5.836 14 0 37 Thừa Thiên Huế +1 824 11 0 38 Phú Thọ +1 45 0 0 39 Gia Lai +1 570 3 0 40 Thái Nguyên 0 15 0 0 41 Hà Giang 0 28 0 0 42 Điện Biên 0 61 0 0 43 Nam Định 0 57 1 0 44 Tuyên Quang 0 2 0 0 45 Quảng Ninh 0 15 0 0 46 Yên Bái 0 3 0 0 47 Bắc Kạn 0 5 0 0 48 Lai Châu 0 1 0 0 49 Hải Phòng 0 27 0 0 50 Hòa Bình 0 16 0 0 51 Ninh Bình 0 80 0 0 52 Hưng Yên 0 296 1 0 53 Sơn La 0 252 0 0 54 Hải Dương 0 170 1 0 55 Quảng Nam 0 620 5 0 56 Sóc Trăng 0 1.174 25 0 57 Bắc Ninh 0 1.894 14 0 58 Lào Cai 0 104 0 0 59 Thanh Hóa 0 446 4 0 60 Lạng Sơn 0 212 1 0 61 Thái Bình 0 76 0 0 62 Vĩnh Phúc 0 234 3 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 03/10/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 45.198.217 Số mũi tiêm hôm qua 1.392.218

Theo Bộ Y tế, tính từ 17h ngày 2/10 đến 17h ngày 03/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.376 ca nhiễm mới, trong đó 09 ca nhập cảnh và 5.367 ca ghi nhận trong nước (giảm 110 ca so với ngày trước đó) tại 39 tỉnh, thành phố (có 2.674 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (2.461), Bình Dương (1.283), Đồng Nai (824), An Giang (147), Long An (85), Kiên Giang (75), Bình Thuận (73), Tây Ninh (54), Khánh Hòa (50), Hà Nam (39), Đồng Tháp (35), Cần Thơ (33), Cà Mau (24), Hậu Giang (20), Quảng Bình (19), Đắk Lắk (17), Quảng Trị (15), Tiền Giang (13), Bà Rịa - Vũng Tàu (13), Ninh Thuận (12), Bình Phước (12), Nghệ An (11), Bình Định (8 ), Đắk Nông (6), Phú Yên (5), Bến Tre (5), Vĩnh Long (4), Bạc Liêu (4), Hà Nội (4), Quảng Ngãi (3), Hà Tĩnh (3), Lâm Đồng (2), Trà Vinh (2), Bắc Giang (1), Gia Lai (1), Kon Tum (1), Đà Nẵng (1), Thừa Thiên Huế (1), Phú Thọ (1).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP. Hồ Chí Minh (-262), Bình Dương (-234), Đắk Lắk (-42).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đồng Nai (315), Tây Ninh (34), Đồng Tháp (29).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 7.401 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 808.578 ca nhiễm, đứng thứ 43/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 8.215 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 803.993 ca, trong đó có 688.618 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 12/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình, Lạng Sơn, Lào Cai.

Có 7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Ninh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (397.513), Bình Dương (215.643), Đồng Nai (50.663), Long An (32.767), Tiền Giang (14.120).

TP. Hồ Chí Minh: Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động xét nghiệm thích ứng với tình hình dịch bệnh hiện nay và hướng dẫn của Bộ Y tế. Hoạt động xét nghiệm sẽ tập trung cho việc giám sát phát hiện các ca bệnh mới, điều tra dịch tễ, giám sát định kỳ các khu vực nguy cơ.

TP. Hà Nội: Liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Đến nay đã có 32 ca nhiễm, trong đó: TP. Hà Nội (25), Nam Định (3), Hà Tĩnh (2), Hưng Yên (1), Hải Dương (1). Có 16 trường hợp là người nhà bệnh nhân, 10 trường hợp là bệnh nhân, 5 trường hợp là nhân viên làm việc tại bệnh viện và 01 trường hợp khác lây nhiễm liên quan.

Cơ quan y tế TP. Hà Nội đã lấy 9.677 mẫu xét nghiệm, trong số 7.821 mẫu có kết quả, phát hiện 25 mẫu dương tính, còn lại 1.856 mẫu đang chờ kết quả.

Trong ngày, BV Việt Đức đã đưa khoảng 140 F1 có liên quan đến các ca nhiễm COVID-19 đi cách ly tập trung tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) nhằm giảm bớt việc lây nhiễm chéo.

