Ngày 28/9, thêm 4.583 ca mắc COVID-19 trong nước

Thứ Ba, ngày 28/09/2021 18:51 PM (GMT+7)

Bộ Y tế vừa công bố 4.583 ca mắc COVID-19 trong nước (giảm 4.759 ca so với ngày trước đó) tại 34 tỉnh, thành phố.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 20:12 28/09/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +4.583 766.110 18.901 178 1 Bình Dương +2.575 206.564 1.910 15 2 Đồng Nai +787 47.070 471 6 3 TP.HCM +377 376.171 14.500 131 4 An Giang +232 4.688 56 5 5 Long An +159 32.138 401 5 6 Kiên Giang +70 5.393 53 4 7 Tây Ninh +55 7.608 130 1 8 Cần Thơ +52 5.568 99 1 9 Bình Thuận +48 3.153 61 0 10 Tiền Giang +38 13.883 363 5 11 Khánh Hòa +35 7.744 99 1 12 Ninh Thuận +16 934 8 0 13 Quảng Bình +15 1.604 2 0 14 Bình Phước +15 1.358 7 0 15 Đắk Lắk +14 1.846 7 0 16 Hà Nam +11 302 0 0 17 Hậu Giang +11 531 2 0 18 Cà Mau +10 352 4 0 19 Vĩnh Long +8 2.172 58 0 20 Trà Vinh +7 1.465 17 0 21 Đồng Tháp +7 8.232 252 0 22 Hà Nội +6 4.208 56 0 23 Quảng Ngãi +5 1.175 3 1 24 Đắk Nông +5 688 1 0 25 Bình Định +5 1.254 12 0 26 Quảng Trị +4 198 1 0 27 Bà Rịa - Vũng Tàu +3 4.128 47 0 28 Phú Yên +3 3.033 34 0 29 Quảng Ninh +2 13 0 0 30 Đà Nẵng +2 4.913 72 2 31 Quảng Nam +2 619 5 0 32 Bến Tre +2 1.889 70 0 33 Bắc Giang +1 5.827 14 0 34 Bạc Liêu +1 380 2 0 35 Yên Bái 0 3 0 0 36 Phú Thọ 0 22 0 0 37 Nam Định 0 52 1 0 38 Hải Phòng 0 27 0 0 39 Vĩnh Phúc 0 234 3 0 40 Điện Biên 0 61 0 0 41 Bắc Kạn 0 5 0 0 42 Tuyên Quang 0 2 0 0 43 Lai Châu 0 1 0 0 44 Hòa Bình 0 16 0 0 45 Thái Nguyên 0 15 0 0 46 Hà Giang 0 28 0 0 47 Lào Cai 0 104 0 0 48 Hưng Yên 0 294 1 0 49 Hải Dương 0 168 1 0 50 Lâm Đồng 0 282 0 0 51 Gia Lai 0 557 2 0 52 Thanh Hóa 0 440 4 0 53 Thừa Thiên Huế 0 821 11 0 54 Nghệ An 0 1.821 16 0 55 Hà Tĩnh 0 447 5 0 56 Sơn La 0 252 0 0 57 Lạng Sơn 0 212 1 0 58 Kon Tum 0 34 0 0 59 Thái Bình 0 76 0 0 60 Bắc Ninh 0 1.894 14 0 61 Sóc Trăng 0 1.062 25 1 62 Ninh Bình 0 79 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 28/09/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 40.211.442 Số mũi tiêm hôm qua 887.522

Theo Bộ Y tế, tính từ 17h ngày 27/9 đến 17h ngày 28/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.589 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 4.583 ca ghi nhận trong nước (giảm 4.759 ca so với ngày trước đó) tại 34 tỉnh, thành phố (có 717 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Bình Dương (2.575), Đồng Nai (787), TP. Hồ Chí Minh (377), An Giang (232), Long An (159), Kiên Giang (70), Tây Ninh (55), Cần Thơ (52), Bình Thuận (48), Tiền Giang (38), Khánh Hòa (35), Ninh Thuận (16), Bình Phước (15), Quảng Bình (15), Đắk Lắk (14), Hậu Giang (11), Hà Nam (11), Cà Mau (10), Vĩnh Long (8 ), Trà Vinh (7), Đồng Tháp (7), Hà Nội (6), Đắk Nông (5), Bình Định (5), Quảng Ngãi (5), Quảng Trị (4), Phú Yên (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Quảng Ninh (2), Bến Tre (2), Quảng Nam (2), Đà Nẵng (2), Bắc Giang (1), Bạc Liêu (1).

Ngoài ra, trong 24 giờ qua, TP. Hồ Chí Minh thực hiện xét nghiệm tầm soát cộng đồng bằng kỹ thuật test nhanh kháng nguyên tại vùng nguy cơ cao và nguy cơ rất cao, kết quả ghi nhận 3.417 trường hợp dương tính với test kháng nguyên nhanh.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bình Dương (-1.218), Long An (-31), Tây Ninh (-25).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đồng Nai (171), An Giang (101), Bình Thuận (16).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 9.020 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 770.640 ca nhiễm, đứng thứ 44/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 7.830 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 766.110 ca, trong đó có 554.762 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 14/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Lạng Sơn.

Có 6 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Giang.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (376.171), Bình Dương (206.564), Đồng Nai (47.070), Long An (32.211), Tiền Giang (13.883).

Tại TP.HCM: Về số trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với test kháng nguyên nhanh được phát hiện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh từ ngày 20/8/2021 đến nay (khoảng 150.000 người), do TP. Hồ Chí Minh cần thời gian để rà soát, phân loại, lọc thông tin bị trùng lặp của số lượng này nên TP. Hồ Chí Minh hiện chưa nhập thông tin lấy mã số và có báo cáo cụ thể gửi Bộ Y tế.

Bộ Y tế đang hướng dẫn Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh chủ động tổ chức thực hiện thông qua Hệ thống cấp mã số ca bệnh tự động cập nhật kết quả test nhanh dương tính được ghi nhận là F0 đối với những trường hợp được chỉ định cách ly tại nhà và chỉ thực hiện xét nghiệm RT-PCR khẳng định đối với trường hợp đưa đến các khu cách ly y tế tập trung. Số ca dương tính hàng ngày được thống kê bao gồm cả số ca test nhanh dương tính.

Tỉnh Hà Nam: Trong ngày ghi nhận 11 ca, đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận tổng cộng 225 ca từ ngày 19/9 đến nay. Để đảm bảo tiến độ, giúp người dân được tiêm vắc-xin trong thời gian sớm nhất, ngành y tế Hà Nam tăng cường đội ngũ y bác sĩ ở một số huyện, bổ sung cho TP. Phủ Lý trong chiến dịch tiêm chủng lần này. Hiện nay TP. Phủ Lý đã tiêm được trên 38.900 mũi vắc-xin tập trung ở 9 xã, phường là Châu Sơn, Thanh Tuyền, Lê Hồng Phong, Lương Khánh Thiện, Minh Khai, Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Liêm Chính.

Về điều trị, hôm nay có 21.487 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 559.941 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.358 ca, trong đó số ca thở ô xy qua mặt nạ là 5.001 ca; Số ca thở ô xy dòng cao (HFNC) 1.252 ca; Số ca thở máy không xâm lấn là 202; Số ca thở máy xâm lấn là 875 ca; Số ca can thiệp tim phổi nhân tạo (ECMO) là 28 ca.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 178 ca tử vong tại: TP. Hồ Chí Minh (131), Bình Dương (15), Đồng Nai (6), Long An (5), Tiền Giang (5), An Giang (5), Kiên Giang (4), Đà Nẵng (2), Quảng Ngãi (1), Khánh Hòa (1), Tây Ninh (1), Cần Thơ (1), Sóc Trăng (1),

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 199 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.936 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,0%).

