Ngày 27/1: Ghi nhận 15.727 ca COVID-19 mới, 21.002 F0 khỏi bệnh

Thứ Năm, ngày 27/01/2022 17:41 PM (GMT+7) Chia sẻ

Bộ Y tế cho biết, đã ghi nhận 15.727 ca nhiễm mới, trong đó có 15.672 ca trong nước (giảm 213 ca so với ngày trước đó).

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 18:37 27/01/2022 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +15.672 2.196.351 37.256 126 1 Hà Nội +2.907 120.377 437 31 2 TP.HCM +168 513.259 20.185 11 3 Đà Nẵng +873 28.997 106 2 4 Bắc Ninh +794 22.913 45 4 5 Thanh Hóa +727 18.701 11 0 6 Hải Phòng +719 28.270 43 4 7 Quảng Nam +527 13.006 21 0 8 Nam Định +469 9.279 10 1 9 Vĩnh Phúc +462 9.568 8 0 10 Bình Định +437 31.056 114 1 11 Hải Dương +417 10.108 14 2 12 Hòa Bình +414 7.208 18 0 13 Đắk Lắk +378 15.934 75 1 14 Quảng Ngãi +374 14.006 34 0 15 Hưng Yên +372 16.740 2 0 16 Phú Thọ +347 7.173 9 0 17 Nghệ An +316 12.962 37 0 18 Bình Phước +293 45.192 151 2 19 Quảng Ninh +275 11.708 7 1 20 Bắc Giang +272 14.013 18 0 21 Lâm Đồng +235 15.483 51 0 22 Thừa Thiên Huế +220 20.690 126 0 23 Thái Bình +207 6.559 0 0 24 Gia Lai +183 9.838 28 0 25 Sơn La +170 3.799 0 0 26 Lạng Sơn +167 4.071 12 0 27 Cà Mau +165 55.287 277 3 28 Hà Giang +144 11.656 25 0 29 Hà Nam +139 5.147 2 0 30 Tây Ninh +135 87.469 814 2 31 Phú Yên +129 9.862 53 0 32 Quảng Bình +123 5.893 7 0 33 Ninh Bình +115 3.448 12 1 34 Khánh Hòa +113 61.150 278 3 35 Vĩnh Long +112 53.075 679 11 36 Thái Nguyên +111 7.092 5 2 37 Bến Tre +105 37.234 364 1 38 Lào Cai +100 2.918 2 0 39 Tuyên Quang +100 3.198 0 0 40 Quảng Trị +96 4.293 5 0 41 Đắk Nông +95 8.013 21 0 42 Bình Dương +92 292.585 3.369 3 43 Lai Châu +90 1.007 0 0 44 Trà Vinh +82 37.713 218 0 45 Điện Biên +81 2.164 1 0 46 Cao Bằng +80 1.669 2 0 47 Bình Thuận +66 29.285 374 4 48 Bạc Liêu +64 35.046 351 2 49 Yên Bái +63 2.500 0 0 50 Kon Tum +62 2.397 0 0 51 Bà Rịa - Vũng Tàu +57 31.120 365 0 52 Đồng Nai +55 99.758 1.670 0 53 Đồng Tháp +50 47.171 936 6 54 Hậu Giang +49 15.768 166 5 55 Hà Tĩnh +48 2.580 6 0 56 Long An +41 41.516 975 0 57 An Giang +40 35.087 1.289 6 58 Bắc Kạn +34 906 3 0 59 Kiên Giang +32 32.933 766 4 60 Ninh Thuận +26 6.860 55 0 61 Cần Thơ +26 44.366 854 3 62 Sóc Trăng +22 32.371 545 6 63 Tiền Giang +7 34.904 1.205 4 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 27/01/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 179.593.670 Số mũi tiêm hôm qua 775.058

Tính từ 16h ngày 26/01 đến 16h ngày 27/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.727 ca nhiễm mới, trong đó 55 ca nhập cảnh và 15.672 ca ghi nhận trong nước (giảm 213 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 10.627 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.907), Đà Nẵng (873), Bắc Ninh (794), Thanh Hóa (727), Hải Phòng (719), Quảng Nam (527), Nam Định (469), Vĩnh Phúc (462), Bình Định (437), Hải Dương (417), Hòa Bình (414), Đắk Lắk (378), Quảng Ngãi (374), Hưng Yên (372), Phú Thọ (347), Nghệ An (316), Bình Phước (293), Quảng Ninh (275), Bắc Giang (272), Lâm Đồng (235), Thừa Thiên Huế (220), Thái Bình (207), Gia Lai (183), Sơn La (170), TP. Hồ Chí Minh (168), Lạng Sơn (167), Cà Mau (165), Hà Giang (144), Hà Nam (139), Tây Ninh (135), Phú Yên (129), Quảng Bình (123), Ninh Bình (115), Khánh Hòa (113), Vĩnh Long (112), Thái Nguyên (111), Bến Tre (105), Tuyên Quang (100), Lào Cai (100), Quảng Trị (96), Đắk Nông (95), Bình Dương (92), Lai Châu (90), Trà Vinh (82), Điện Biên (81), Cao Bằng (80), Bình Thuận (66), Bạc Liêu (64), Yên Bái (63), Kon Tum (62), Bà Rịa - Vũng Tàu (57), Đồng Nai (55), Đồng Tháp (50), Hậu Giang (49), Hà Tĩnh (48), Long An (41), An Giang (40), Bắc Kạn (34), Kiên Giang (32), Ninh Thuận (26), Cần Thơ (26), Sóc Trăng (22), Tiền Giang (7).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Giang (-213), Bến Tre (-196), Kon Tum (-130).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (+376), Gia Lai (+180), Thanh Hóa (+140).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 15.437 ca/ngày.

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 166 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tại TP. Hồ Chí Minh (92), Quảng Nam (27), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Kiên Giang (4), Quảng Ninh (2), Thanh Hóa (2), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Long An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bình Dương (1), Lâm Đồng (1).

Tiếp tục cập nhật

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-dong/ngay-27/1-ghi-nhan-15727-ca-covid-19-moi-21002-f0-khoi-benh-c2a24691.html