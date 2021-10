Ngày 24/10, thêm 4.028 ca mắc COVID-19 trong nước

Chủ Nhật, ngày 24/10/2021 18:24 PM (GMT+7)

Bộ Y tế vừa cho biết, Việt Nam đã ghi nhận thêm 4.028 ca mắc COVID-19 trong nước tại 47 tỉnh, thành phố (có 1.599 ca trong cộng đồng).

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 19:22 24/10/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +4.028 884.177 21.638 53 1 TP.HCM +966 425.121 16.345 30 2 Hà Nội +14 4.403 59 0 3 Bình Dương +524 228.893 2.358 12 4 Đồng Nai +429 61.479 553 5 5 An Giang +297 8.950 127 2 6 Sóc Trăng +296 4.190 38 0 7 Đắk Lắk +193 3.152 14 0 8 Bạc Liêu +155 1.446 9 1 9 Tây Ninh +132 9.723 146 1 10 Trà Vinh +113 2.254 18 0 11 Long An +88 34.154 476 2 12 Kiên Giang +83 7.612 79 0 13 Tiền Giang +78 15.626 403 0 14 Hà Giang +68 377 0 0 15 Bình Thuận +51 4.686 68 0 16 Cần Thơ +48 6.444 118 0 17 Gia Lai +44 1.320 5 0 18 Khánh Hòa +43 8.754 100 0 19 Cà Mau +42 1.483 12 0 20 Đồng Tháp +41 9.440 265 0 21 Thanh Hóa +38 807 5 0 22 Phú Thọ +34 433 0 0 23 Thừa Thiên Huế +32 1.006 11 0 24 Nghệ An +27 2.215 17 0 25 Quảng Nam +17 919 5 0 26 Bà Rịa - Vũng Tàu +16 4.507 50 0 27 Bến Tre +15 2.175 71 0 28 Vĩnh Long +15 2.477 59 0 29 Bình Phước +12 1.590 12 0 30 Quảng Ngãi +12 1.533 6 0 31 Ninh Thuận +11 1.252 27 0 32 Bình Định +11 1.570 16 0 33 Quảng Bình +11 1.877 6 0 34 Nam Định +11 153 1 0 35 Kon Tum +10 201 0 0 36 Đà Nẵng +9 4.953 74 0 37 Lâm Đồng +8 481 1 0 38 Bắc Ninh +8 1.970 14 0 39 Hà Nam +6 916 0 0 40 Đắk Nông +5 871 7 0 41 Phú Yên +3 3.114 34 0 42 Bắc Giang +3 5.853 14 0 43 Tuyên Quang +2 15 0 0 44 Lai Châu +2 10 0 0 45 Quảng Trị +2 427 2 0 46 Hải Dương +2 195 1 0 47 Bắc Kạn +1 6 0 0 48 Lạng Sơn 0 217 1 0 49 Thái Nguyên 0 17 0 0 50 Hòa Bình 0 18 0 0 51 Điện Biên 0 66 0 0 52 Hưng Yên 0 303 1 0 53 Vĩnh Phúc 0 248 3 0 54 Yên Bái 0 14 0 0 55 Hậu Giang 0 1.084 2 0 56 Lào Cai 0 133 0 0 57 Thái Bình 0 100 0 0 58 Hải Phòng 0 34 0 0 59 Ninh Bình 0 94 0 0 60 Quảng Ninh 0 19 0 0 61 Hà Tĩnh 0 511 5 0 62 Sơn La 0 286 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 23/10/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 73.260.064 Số mũi tiêm hôm qua 1.031.760

Theo Bộ Y tế, tính từ 17h ngày 23/10 đến 17h ngày 24/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.045 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 4.028 ca ghi nhận trong nước (tăng 667 ca so với ngày trước đó) tại 47 tỉnh, thành phố (có 1.599 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (966), Bình Dương (524), Đồng Nai (429), An Giang (297), Sóc Trăng (296), Đắk Lắk (193), Bạc Liêu (155), Tây Ninh (132), Trà Vinh (113), Long An (88), Kiên Giang (83), Tiền Giang (78), Hà Giang (68), Bình Thuận (51), Cần Thơ (48), Gia Lai (44), Khánh Hòa (43), Cà Mau (42), Đồng Tháp (41), Thanh Hóa (38), Phú Thọ (34), Thừa Thiên Huế (32), Nghệ An (27), Quảng Nam (17), Bà Rịa - Vũng Tàu (16), Vĩnh Long (15), Bến Tre (15), Hà Nội (14), Quảng Ngãi (12), Bình Phước (12), Nam Định (11), Quảng Bình (11), Ninh Thuận (11), Bình Định (11), Kon Tum (10), Đà Nẵng (9), Bắc Ninh (8), Lâm Đồng (8), Hà Nam (6), Đắk Nông (5), Bắc Giang (3), Phú Yên (3), Hải Dương (2), Quảng Trị (2), Lai Châu (2), Tuyên Quang (2), Bắc Kạn (1).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đồng Nai (-176), Tiền Giang (-78), Phú Thọ (-41).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Sóc Trăng (+296), TP. Hồ Chí Minh (+217), Đắk Lắk (+193).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 3.544 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 888.940 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 9.027 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 884.177 ca, trong đó có 803.161 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 16 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Kạn.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (425.121), Bình Dương (228.840), Đồng Nai (61.532), Long An (34.227), Tiền Giang (15.626).

Về điều trị, hôm nay có 1.314 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi tại Việt Nam lên 805.978.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.899 ca, trong đó, số ca thở ô xy qua mặt nạ là 2.045 ca; Số ca thở ô xy dòng cao (HFNC) là 405 ca; Số ca thở máy không xâm lấn là 80 ca; Số ca thở máy xâm lấn là 350 ca; Số ca can thiệp tim phổi nhân tạo (ECMO) là 19 ca.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 53 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (30), Bình Dương (12), Đồng Nai (5), Long An (2), An Giang (2), Tây Ninh (1), Bạc Liêu (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 68 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.673 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Cũng theo Bộ Y tế, Bộ Y tế vừa chỉ đạo địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát tất cả những người đi về từ các tỉnh, thành phố có số mắc cao (như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An…); tăng cường, chủ động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao, nhất là những người về từ các địa bàn dịch cấp độ 3, 4; các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh; tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

TP. Hồ Chí Minh: Triển khai rà soát kế hoạch phòng chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế; cơ chế giám sát, cảnh báo dịch trên địa bàn; tiếp tục cập nhật, điều chỉnh, hoàn thiện các bộ tiêu chí an toàn như trường học an toàn, sản xuất an toàn, y tế an toàn, cơ quan an toàn.

Tỉnh Phú Thọ: Khẩn trương thực hiện việc tổ chức xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng để nhanh chóng phát hiện các F0, bóc tách nguồn lây khỏi cộng động. Để đảm bảo đủ nhân lực thực hiện việc xét nghiệm diện rộng cho người dân, tỉnh Phú Thọ huy động lực lượng giáo viên tham gia lấy mẫu xét nghiệm.

