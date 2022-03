Thêm 127.878 ca nhiễm COVID-19 trong nước

Bộ Y tế vừa thông tin về tình hình dịch COVID-19 tính từ 16h ngày 22/3 đến 16 ngày 23/3.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 18:20 23/03/2022 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +127.878 8.472.072 42.040 61 1 Hà Nội +13.005 1.217.307 1.218 4 2 TP.HCM +1.582 586.910 20.330 2 3 Phú Thọ +5.307 245.388 77 0 4 Nghệ An +4.425 360.496 130 0 5 Lạng Sơn +4.408 118.462 66 0 6 Bắc Ninh +4.398 308.826 126 0 7 Lào Cai +4.149 124.912 33 3 8 Hải Dương +4.034 326.098 104 0 9 Bắc Giang +3.997 264.167 87 0 10 Yên Bái +3.993 84.605 9 0 11 Vĩnh Phúc +3.577 295.517 19 0 12 Đắk Lắk +3.479 112.803 134 2 13 Sơn La +3.321 119.269 0 0 14 Quảng Bình +3.175 86.475 67 2 15 Thái Bình +2.976 185.123 20 0 16 Hà Giang +2.934 85.631 73 2 17 Bến Tre +2.870 81.455 445 2 18 Tuyên Quang +2.856 117.346 13 1 19 Hưng Yên +2.740 199.667 5 0 20 Quảng Ninh +2.688 257.308 105 3 21 Cà Mau +2.678 126.927 322 0 22 Thái Nguyên +2.666 149.434 97 1 23 Hòa Bình +2.607 159.443 101 0 24 Cao Bằng +2.444 66.007 37 0 25 Bình Định +2.348 110.286 257 0 26 Điện Biên +2.319 69.052 16 1 27 Lâm Đồng +2.247 67.477 115 3 28 Vĩnh Long +2.172 79.100 802 1 29 Bắc Kạn +2.039 36.594 17 2 30 Quảng Trị +1.918 59.412 34 0 31 Lai Châu +1.903 53.190 0 0 32 Hà Nam +1.759 62.057 58 0 33 Tây Ninh +1.569 117.875 858 1 34 Bình Phước +1.532 102.651 207 0 35 Bình Dương +1.457 365.031 3.433 4 36 Nam Định +1.389 223.991 143 2 37 Trà Vinh +1.313 57.263 265 1 38 Kon Tum +1.234 20.092 0 0 39 Bà Rịa - Vũng Tàu +1.132 62.868 476 0 40 Đắk Nông +1.052 41.915 43 1 41 Ninh Bình +1.032 81.092 86 0 42 Hà Tĩnh +998 33.759 31 1 43 Hải Phòng +965 112.137 135 0 44 Thanh Hóa +935 127.650 98 1 45 Quảng Ngãi +897 34.538 113 0 46 Phú Yên +896 42.377 108 0 47 Khánh Hòa +819 110.826 347 2 48 Đà Nẵng +712 88.150 317 0 49 Thừa Thiên Huế +658 36.381 172 0 50 Bình Thuận +651 46.666 457 1 51 Quảng Nam +361 41.175 124 1 52 Bạc Liêu +254 43.472 432 5 53 An Giang +188 37.904 1.353 3 54 Long An +178 46.185 991 0 55 Đồng Nai +136 105.288 1.832 3 56 Kiên Giang +125 37.116 946 1 57 Cần Thơ +124 48.389 933 2 58 Đồng Tháp +78 49.325 1.025 1 59 Ninh Thuận +65 8.232 56 0 60 Sóc Trăng +60 33.821 601 1 61 Hậu Giang +44 17.087 216 0 62 Tiền Giang +10 35.549 1.238 0 63 0 0 0 0 64 0 0 0 0 65 0 0 0 0 66 0 0 0 0 67 0 0 0 0 68 Gia Lai 0 46.523 87 1 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 22/03/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 203.144.374 Số mũi tiêm hôm qua 1.115.043

Tính từ 16h ngày 22/3 đến 16h ngày 23/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 127.883 ca nhiễm mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 127.878 ca ghi nhận trong nước (giảm 2.853 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (có 89.186 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (13.005), Phú Thọ (5.307), Nghệ An (4.425), Lạng Sơn (4.408), Bắc Ninh (4.398), Lào Cai (4.149), Hải Dương (4.034), Bắc Giang (3.997), Yên Bái (3.993), Vĩnh Phúc (3.577), Đắk Lắk (3.479), Sơn La (3.321), Quảng Bình (3.175), Thái Bình (2.976), Hà Giang (2.934), Bến Tre (2.870), Tuyên Quang (2.856), Hưng Yên (2.740), Quảng Ninh (2.688), Cà Mau (2.678), Thái Nguyên (2.666), Hòa Bình (2.607), Cao Bằng (2.444), Bình Định (2.348), Điện Biên (2.319), Lâm Đồng (2.247), Vĩnh Long (2.172), Bắc Kạn (2.039), Quảng Trị (1.918), Lai Châu (1.903), Hà Nam (1.759), TP. Hồ Chí Minh (1.582), Tây Ninh (1.569), Bình Phước (1.532), Bình Dương (1.457), Nam Định (1.389), Trà Vinh (1.313), Kon Tum (1.234), Bà Rịa - Vũng Tàu (1.132), Đắk Nông (1.052), Ninh Bình (1.032), Hải Phòng (965), Hà Tĩnh (998), Thanh Hóa (935), Quảng Ngãi (897), Phú Yên (896), Khánh Hòa (819), Đà Nẵng (712), Thừa Thiên Huế (658), Bình Thuận (651), Quảng Nam (361), Bạc Liêu (254), An Giang (188), Long An (178), Đồng Nai (136), Kiên Giang (125), Cần Thơ (124), Đồng Tháp (78), Ninh Thuận (65), Sóc Trăng (60), Hậu Giang (44), Tiền Giang (10).

Ngày 23/3/2022, Sở Y tế Tuyên Quang đăng ký bổ sung 12.954 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (-3.009), Hòa Bình (-717), Tuyên Quang (-713).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bến Tre (+1.122), Hà Giang (+947), Bắc Ninh (+925).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 146.192 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 8.479.751 ca nhiễm, đứng thứ 14/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/225quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 85.790 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 8.472.072 ca, trong đó có 4.658.453 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.217.105), TP. Hồ Chí Minh (586.910), Bình Dương (364.978), Nghệ An (360.496), Hải Dương (326.098).

* Tiếp tục cập nhật

