Ngày 18/10, thêm 3.159 ca mắc COVID-19 trong nước

Thứ Hai, ngày 18/10/2021 18:27 PM (GMT+7)

Bộ Y tế vừa ghi nhận 3.159 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước (giảm 16 ca so với ngày trước đó) tại 45 tỉnh, thành phố.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 19:56 18/10/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +3.159 862.531 21.234 75 1 TP.HCM +968 418.692 16.109 51 2 Hà Nội +6 4.344 58 0 3 Bình Dương +439 225.906 2.296 14 4 Đồng Nai +393 58.962 534 3 5 Sóc Trăng +174 3.337 31 1 6 An Giang +109 7.707 103 1 7 Kiên Giang +99 7.081 74 0 8 Tiền Giang +94 15.105 394 1 9 Cà Mau +77 1.184 11 1 10 Long An +68 33.733 458 0 11 Đồng Tháp +61 9.211 263 0 12 Phú Thọ +58 126 0 0 13 Bạc Liêu +48 836 6 0 14 Đắk Lắk +46 2.616 12 0 15 Quảng Nam +45 834 5 0 16 Thanh Hóa +42 645 4 0 17 Gia Lai +40 985 5 0 18 Trà Vinh +33 1.867 17 0 19 Khánh Hòa +31 8.512 100 0 20 Bình Thuận +28 4.336 65 0 21 Hậu Giang +28 987 2 0 22 Cần Thơ +27 6.245 117 0 23 Nghệ An +25 2.040 17 0 24 Nam Định +22 104 1 0 25 Kon Tum +20 140 0 0 26 Hà Nam +20 834 0 0 27 Quảng Ngãi +19 1.461 5 0 28 Tây Ninh +18 9.013 145 1 29 Bình Định +15 1.474 16 0 30 Quảng Bình +15 1.813 6 0 31 Vĩnh Long +14 2.389 59 0 32 Thừa Thiên Huế +12 901 11 0 33 Bến Tre +9 2.099 71 0 34 Bình Phước +9 1.521 10 0 35 Quảng Trị +8 389 2 0 36 Bà Rịa - Vũng Tàu +8 4.405 50 0 37 Tuyên Quang +6 10 0 0 38 Ninh Thuận +6 1.211 23 0 39 Phú Yên +6 3.095 34 0 40 Bắc Ninh +4 1.928 14 0 41 Đắk Nông +4 842 6 0 42 Thái Bình +3 85 0 0 43 Hà Giang +1 242 0 0 44 Ninh Bình +1 87 0 0 45 Điện Biên 0 64 0 0 46 Hải Phòng 0 30 0 0 47 Hưng Yên 0 299 1 0 48 Thái Nguyên 0 16 0 0 49 Hòa Bình 0 16 0 0 50 Bắc Kạn 0 5 0 0 51 Lạng Sơn 0 216 1 0 52 Lai Châu 0 7 0 0 53 Quảng Ninh 0 15 0 0 54 Lào Cai 0 121 0 0 55 Hải Dương 0 187 1 0 56 Hà Tĩnh 0 498 5 0 57 Lâm Đồng 0 418 1 1 58 Sơn La 0 276 0 0 59 Yên Bái 0 9 0 0 60 Vĩnh Phúc 0 245 3 0 61 Đà Nẵng 0 4.932 74 1 62 Bắc Giang 0 5.843 14 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 18/10/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 64.116.359 Số mũi tiêm hôm qua 1.514.583

Theo Bộ Y tế, tính từ 17h ngày 17/10 đến 17h ngày 18/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.168 ca nhiễm mới, trong đó 9 ca nhập cảnh và 3.159 ca ghi nhận trong nước (giảm 16 ca so với ngày trước đó) tại 45 tỉnh, thành phố (có 1.261 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (968), Bình Dương (439), Đồng Nai (393), Sóc Trăng (174), An Giang (109), Kiên Giang (99), Tiền Giang (94), Cà Mau (77), Long An (68), Đồng Tháp (61), Phú Thọ (58), Bạc Liêu (48), Đắk Lắk (46), Quảng Nam (45), Thanh Hóa (42), Gia Lai (40), Trà Vinh (33), Khánh Hòa (31), Hậu Giang (28), Bình Thuận (28), Cần Thơ (27), Nghệ An (25), Nam Định (22), Kon Tum (20), Hà Nam (20), Quảng Ngãi (19), Tây Ninh (18), Bình Định (15), Quảng Bình (15), Vĩnh Long (14), Thừa Thiên Huế (12), Bến Tre (9), Bình Phước (9), Bà Rịa - Vũng Tàu (8), Quảng Trị (8), Phú Yên (6), Ninh Thuận (6), Tuyên Quang (6), Hà Nội (6), Đắk Nông (4), Bắc Ninh (4), Thái Bình (3), Ninh Bình (1), Hà Giang (1).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Tây Ninh (-138), Đồng Nai (-124), Bình Dương (-98).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Sóc Trăng (+110), Phú Thọ (+50), Tiền Giang (+48).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 3.260 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 867.221 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 8.807 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 862.531 ca, trong đó có 790.163 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Hòa Bình.

Có 16 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Kon Tum, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (418.692), Bình Dương (225.853), Đồng Nai (59.015), Long An (33.806), Tiền Giang (15.105).

Về điều trị, hôm nay có 1.136 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 792.980 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.543 ca, trong đó, số ca thở ô xy qua mặt nạ là 2.358; Số ca thở ô xy dòng cao (HFNC) là 509 ca; Số ca thở máy không xâm lấn là 121 ca; Số ca can thiệp tim phổi nhân tạo (ECMO) là 21 ca.

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 75 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (51), Bình Dương (14), Đồng Nai (3), Sóc Trăng (1), Lâm Đồng (1), Cà Mau (1), Đà Nẵng (1), Tây Ninh (1), Tiền Giang (1), An Giang (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 86 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.269 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Toàn tỉnh Phú Thọ đang ở cấp độ 2 (số ca mắc mới đạt 2,6 ca/100.000 dân/tuần; tỷ lệ tiêm vắc-xin người từ 65 tuổi trở lên chưa đạt yêu cầu). Cấp huyện: toàn tỉnh có huyện Lâm Thao, Phù Ninh và thành phố Việt Trì được đánh giá ở cấp độ 2; các huyện, thị còn lại ở cấp độ 1 (không phát hiện ca mắc trong hai tuần qua). Cấp xã: toàn tỉnh có 01 xã được đánh giá ở cấp độ 4 (Chu Hóa - TP. Việt Trì); 01 xã được đánh giá ở cấp độ 3 (TT Hùng Sơn - Lâm Thao); 9 xã được đánh giá ở cấp độ 2 và các xã/phường/thị trấn khác được đánh giá ở cấp độ 1.

Bộ Y tế chỉ đạo ngành Y tế tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ, truy vết thần tốc, lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan với các bệnh nhân, thực hiện cách ly y tế kịp thời và đảm bảo không để lọt các trường hợp tiếp xúc gần. Lấy mẫu xét nghiệm diện rộng các trường hợp nguy cơ (bao gồm: người thân; giáo viên, học sinh Trường THCS Chu Hóa, Trường Tiểu học Chu Hóa; người tiếp xúc gần,...) xét nghiệm khẳng định và trả lời kết quả nhanh nhất để triển khai các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, phù hợp, hiệu quả.

