Ngày 15/1: Ghi nhận 12.695 ca COVID-19 trong cộng đồng, 51.744 F0 khỏi bệnh

Thứ Bảy, ngày 15/01/2022 17:50 PM (GMT+7) Chia sẻ

Bộ Y tế cho biết, trong 16.378 ca nhiễm COVID-19 mới có 16.305 ca ghi nhận trong nước.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 18:41 15/01/2022 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +16.305 2.001.625 35.445 139 1 Hà Nội +2.810 85.447 274 18 2 TP.HCM +364 510.968 20.069 16 3 Đà Nẵng +874 17.635 85 0 4 Hải Phòng +814 20.608 17 0 5 Khánh Hòa +654 56.629 237 3 6 Bình Phước +651 39.752 106 1 7 Trà Vinh +646 34.474 186 3 8 Bình Định +581 25.570 91 1 9 Bến Tre +567 32.033 311 6 10 Tây Ninh +468 84.733 764 6 11 Cà Mau +438 46.489 242 4 12 Bắc Ninh +415 17.098 21 0 13 Vĩnh Long +393 50.442 555 8 14 Thanh Hóa +372 12.265 10 0 15 Hưng Yên +335 10.120 2 0 16 Quảng Ninh +312 7.604 4 0 17 Quảng Ngãi +309 9.009 29 0 18 Vĩnh Phúc +275 5.651 8 0 19 Quảng Nam +255 8.852 15 0 20 Bắc Giang +255 10.275 18 1 21 Thừa Thiên Huế +245 17.472 93 0 22 Hải Dương +243 6.027 6 0 23 Hòa Bình +232 3.826 6 0 24 Lâm Đồng +225 12.738 34 0 25 Nghệ An +224 9.926 35 0 26 Đắk Lắk +215 14.169 66 1 27 Nam Định +205 5.773 5 0 28 Thái Nguyên +192 4.308 1 0 29 Thái Bình +177 4.358 0 0 30 Bạc Liêu +176 33.694 312 2 31 Hà Giang +136 10.334 14 0 32 Phú Yên +135 8.792 48 0 33 Đồng Tháp +133 46.358 797 0 34 Kiên Giang +130 32.065 667 10 35 Phú Thọ +124 4.477 7 0 36 Bình Thuận +116 28.120 341 1 37 Bình Dương +106 291.856 3.333 2 38 Tuyên Quang +104 1.912 0 0 39 Bà Rịa - Vũng Tàu +95 29.503 300 12 40 Hậu Giang +94 14.793 109 2 41 Cần Thơ +93 43.704 766 12 42 Gia Lai +92 8.694 26 0 43 Đắk Nông +92 6.689 16 1 44 Lào Cai +87 1.471 0 0 45 An Giang +77 34.540 1.204 6 46 Long An +71 41.027 960 4 47 Quảng Bình +71 4.564 7 0 48 Hà Tĩnh +64 1.976 6 0 49 Lai Châu +62 555 0 0 50 Sóc Trăng +58 31.935 471 8 51 Yên Bái +58 1.424 0 0 52 Quảng Trị +56 3.274 4 0 53 Đồng Nai +55 99.163 1.592 1 54 Điện Biên +52 1.271 0 0 55 Hà Nam +51 3.773 0 0 56 Tiền Giang +50 34.511 1.114 10 57 Sơn La +47 2.503 0 0 58 Ninh Thuận +40 6.480 53 0 59 Cao Bằng +23 1.136 1 0 60 Bắc Kạn +11 700 0 0 61 Lạng Sơn 0 2.531 7 0 62 Kon Tum 0 1.446 0 0 63 Ninh Bình 0 2.103 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 14/01/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 166.942.276 Số mũi tiêm hôm qua 1.418.103

Tính từ 16h ngày 14/01 đến 16h ngày 15/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.378 ca nhiễm mới, trong đó 73 ca nhập cảnh và 16.305 ca ghi nhận trong nước (tăng 279 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 12.695 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.810), Đà Nẵng (874), Hải Phòng (814), Khánh Hòa (654), Bình Phước (651), Trà Vinh (646), Bình Định (581), Bến Tre (567), Tây Ninh (468), Cà Mau (438), Bắc Ninh (415), Vĩnh Long (393), Thanh Hóa (372), TP. Hồ Chí Minh (364), Hưng Yên (335), Quảng Ninh (312), Quảng Ngãi (309), Vĩnh Phúc (275), Quảng Nam (255), Bắc Giang (255), Thừa Thiên Huế (245), Hải Dương (243), Hòa Bình (232), Lâm Đồng (225), Nghệ An (224), Đắk Lắk (215), Nam Định (205), Thái Nguyên (192), Thái Bình (177), Bạc Liêu (176), Hà Giang (136), Phú Yên (135), Đồng Tháp (133), Kiên Giang (130), Phú Thọ (124), Bình Thuận (116), Bình Dương (106), Tuyên Quang (104), Bà Rịa - Vũng Tàu (95), Hậu Giang (94), Cần Thơ (93), Gia Lai (92), Đắk Nông (92), Lào Cai (87), An Giang (77), Long An (71), Quảng Bình (71), Hà Tĩnh (64), Lai Châu (62), Yên Bái (58), Sóc Trăng (58), Quảng Trị (56), Đồng Nai (55), Điện Biên (52), Hà Nam (51), Tiền Giang (50), Sơn La (47), Ninh Thuận (40), Cao Bằng (23), Bắc Kạn (11).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (-219), Bình Định (-130), Bà Rịa - Vũng Tàu (-90).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Trà Vinh (+363), Hải Phòng (+307), Đà Nẵng (+109).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 15.950 ca/ngày.

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 50 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (27), TP. Hồ Chí Minh (12), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (3), Khánh Hòa (2), Long An (1).

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 51.744 ca

Tiếp tục cập nhật

