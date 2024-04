Ngày 1-5 tới, Bình Dương sẽ thành tỉnh có nhiều thành phố nhất cả nước

Phường An Điền được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích 31,22 km2 và dân số 25.363 người của xã An Điền. Phường An Tây được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích là 44,01 km2 và dân số là 41.917 người của xã An Tây. Thành lập TP Bến Cát trên cơ sở toàn bộ diện tích 234,35 km2 và dân số là 364.578 người của thị xã Bến Cát (Bình Dương). Sau khi thành lập, TP Bến Cát có tám đơn vị hành chính cấp xã, gồm bảy phường là An Điền, An Tây, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hòa và xã Phú An.