Ngàn “thượng đế” vạ vật ở sân bay Tân Sơn Nhất chờ lên máy bay về quê ăn Tết

Thứ Tư, ngày 22/01/2020 14:08 PM (GMT+7)

Hàng ngàn người rồng rắn xếp hàng dài ở sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục lên máy bay về quê đón Tết, sum họp cùng gia đình.

Sáng 22/1 (28 Tết), hàng nghìn người xếp hàng dài ở sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TP.HCM) để làm thủ tục lên máy bay, về quê đón Tết.

Lo sợ ngày giáp Tết kẹt xe, nhiều người có mặt ở sân bay từ rất sớm. Có trường hợp 11h mới bay nhưng đã có mặt ở sân bay lúc 6h sáng.

Tại quầy check in của hãng hàng không Jetstar, Vietjet Air và Bamboo Airways hàng nghìn người xếp hàng dài từ quầy ra tới cổng. Nhiều người phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ mới làm được thủ tục check in.

“Mệt mỏi, ngán ngẩm. Cũng biết là ngày Tết lượng người đông nhưng chờ đợi kiểu này mệt dữ quá. Đi máy bay về quê mà cực hình như đi xe khách chất lượng thấp vậy”, chị Nguyễn Thị Quyên (ngụ quận Bình Tân) nói.

Khu vực làm thủ tục kiểm tra an ninh để lên máy bay luôn trong tình trạng “rồng rắn” người.

Để giảm tải cho khu vực an ninh, sân bay Tân Sơn Nhất đã bố trí thêm 1 khu vực kiểm tra an ninh, chỗ cũ tại tầng 1, còn chỗ mới tại khu vực của hãng Vietjet Air. Tuy nhiên, khu vực này vẫn rất đông người dân xếp hàng.

“Chất lượng phục vụ thấy mà nản. Khách hàng là “thượng đế”. Tại sao lại phải bắt khách hàng xếp hàng dài nhiều giờ chỉ để kiểm tra an ninh. Biết người dân đi máy bay về quê ăn Tết đông thì phải làm sao để người dân không chịu cảnh “cực hình” ở khu vực làm thủ tục an ninh chứ. Chưa về quê ăn Tết mà xếp hàng nhích từng chút để kiểm tra an ninh thì mệt quá”, thanh niên tên Phụng nói.

Hành khách ngồi vật vờ ở sân bay để chờ lên máy bay về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Hành lang, lối đi trong sảnh của nhà ga người dân ngồi, nằm khắp nơi. Ngoài ra, các quán cà phê trong sân bay cũng chật kín khách ngồi chờ check in.

“Mệt quá, lo sợ kẹt xe tắc đường nên ra sớm. Giờ thì ngồi đây chờ vì 3 tiếng nữa mới đến giờ bay”, một nam hành khách mệt mỏi nói.

Theo Cục hàng không, hôm nay là ngày làm việc cuối năm vì vậy có thể là cao điểm nhất của dịp Tết, sẽ có gần 1.000 chuyến bay cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, tăng cường chuyến bay sớm để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

