Vạn người vật vã ở Sân bay Tân Sơn Nhất, Bến xe Miền Đông

Lỡ chuyến bay do làm thủ tục muộn Trước nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng mạnh, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã triển khai hàng loạt giải pháp nhằm giảm tải tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn sân bay dịp Tết. Các giải pháp về nâng cao năng lực điều hành khai thác cảng được triển khai đồng bộ; bổ sung các trang thiết bị, phương tiện cần thiết; tăng cường công tác bảo đảm an ninh an toàn hàng không... Tuy nhiên, đại diện Vietnam Airlines cho biết do lượng khách đi máy bay tăng cao trong dịp Tết nên tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra trên các tuyến đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất. Hãng đã ghi nhận một số trường hợp hành khách bị lỡ chuyến bay do đến làm thủ tục hàng không muộn. Có ngày cao điểm nhất, Vietnam Airlines dự kiến khai thác gần 600 chuyến/ngày. Để tránh trường hợp bị muộn chuyến, các hãng hàng không khuyến cáo hành khách chủ động sắp xếp lịch trình để có mặt tại sân bay trước giờ khởi hành dự kiến ít nhất 2-3 giờ đối với hành trình nội địa và 3 giờ đối với hành trình quốc tế. Các hãng cũng khuyến khích hành khách sử dụng các hình thức làm thủ tục trực tuyến qua website, ứng dụng di động; làm thủ tục tại quầy ki-ốt ở sân bay, sử dụng dịch vụ làm thủ tục tự động (auto check-in) trên ứng dụng di động... T.Phương