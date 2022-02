Ngắm công dân chào đời vào đúng thời khắc giao thừa của năm Nhâm Dần tại BV Phụ sản TW

Thứ Ba, ngày 01/02/2022 13:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Đó là bé trai nặng 3,3 kg ở Cầu Giấy, Hà Nội. Bé được sinh ngay thời khắc chuyển giao năm cũ Tân Sửu sang năm mới Nhâm Dần.

Vào lúc 0 giờ 10 ngày 1/2/2022 (tức Mùng 1 Tết Nguyên đán), bé trai đã chào đời, nặng 3,2kg, trở thành công dân đầu tiên của năm Nhâm Dần chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Chia sẻ niềm vui được đón những công dân đầu tiên chào đời vào thời khắc chuyển giao năm Tân Sửu sang năm Nhâm Dần, PGS.TS. Trần Danh Cường cho biết, là bác sĩ sản khoa, ông đỡ đẻ, mổ đẻ rất nhiều. Việc đón một sinh linh bé nhỏ chào đời khoảnh khắc nào cũng rất đặc biệt, nghe tiếng trẻ khóc ở phòng đẻ, phòng mổ luôn là cảm giác vui mừng và hy vọng. Tuy nhiên, được đích thân đỡ đẻ, mổ đẻ cho 2 sản phụ, đón 2 em bé trong khoảnh khắc vừa bước sang năm mới càng đặc biệt hơn, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài suốt 2 năm qua.

"Năm nay thật đặc biệt, em bé sinh đúng khoảnh khắc chuyển giao năm cũ - mới. Một em bé ra đời khỏe mạnh, bình an đã là một điều tuyệt vời, sinh ở thời khắc này càng thấy xúc động hơn. Tôi hi vọng năm 2022 dịch bệnh được khống chế, mọi công việc, cuộc sống trở về bình thường, tất cả mọi người cũng may mắn như em bé sinh vào đúng thời khắc giao thừa", PGS Cường chia sẻ.

PGS Cường gửi lời chúc đến tất cả mọi người, đặc biệt là các thai phụ đang nằm chờ đẻ, chúc mọi người năm mới khỏe mạnh, an lành. Theo thông tin từ BV, trong rạng sáng ngày mùng 1 Tết có khoảng 14-15 em bé chào đời.

Ngắm công dân đầu tiên của năm 2022 chào đời vào đúng thời khắc giao thừa. ()

Nguồn: http://danviet.vn/ngam-cong-dan-chao-doi-vao-dung-thoi-khac-giao-thua-cua-nam-nham-dan-tai-bv-ph...Nguồn: http://danviet.vn/ngam-cong-dan-chao-doi-vao-dung-thoi-khac-giao-thua-cua-nam-nham-dan-tai-bv-phu-san-tw-5020221213298003.htm