Nắng nóng quay lại miền Bắc vào cuối tuần

Thứ Sáu, ngày 25/06/2021 08:02 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, suốt từ chiều 22/6 tới nay, miền Bắc đón một đợt mưa dông khiến nắng nóng chấm dứt ở khu vực.

Hôm nay (25/6), Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Trong 2 ngày cuối tuần 26-27/6, mưa dông giảm nhanh ở miền Bắc, nắng nóng bắt đầu quay trở lại và sẽ tăng nhiệt trong những ngày kế tiếp.

Khu vực Trung Bộ, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn hôm nay (25/6), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Dự báo, nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới ở Trung Bộ.

Tây Nguyên và Nam Bộ cuối tuần thời tiết phổ biến ban ngày có mưa nắng gián đoạn; từ chiều tối đến đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to gây ngập úng ở vùng trũng thấp.

