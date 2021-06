Đợt mưa dông sắp kết thúc, miền Bắc lại nắng nóng

Thứ Năm, ngày 24/06/2021 10:58 AM (GMT+7)

Đợt mưa dông xua tan đi nắng nóng kinh hoàng những ngày qua ở miền Bắc được dự báo sắp kết thúc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều 22/6 tới nay (24/6), một đợt mưa dông xảy ra đã chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tại miền Bắc. Mưa xuất hiện nhiều nơi làm nhiệt độ cao nhất ngày giảm từ 40-41 độ C xuống còn khoảng 32-33 độ C, thời tiết bớt gay gắt.

Nắng nóng sắp quay lại miền Bắc (Ảnh minh hoạ)

Dự báo, đợt mưa dông này sẽ còn kéo dài từ nay (24/6) đến hết đêm 25/6 ở miền Bắc. Trong đó, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-130mm, có nơi trên 180mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm, trưa chiều hửng nắng nhẹ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ hôm nay đến ngày 25/6, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ các sông chính còn dưới báo động 1; trên một số sông nhỏ khả năng lên mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn.

Khu vực Hà Nội từ nay (24/6) đến 25/6, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều hửng nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đối với khu vực Trung Bộ, do ảnh hưởng vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên hôm nay (24/6), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định, ở Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Còn miền Bắc, từ ngày 26/6 nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện trở lại ở vùng đồng bằng và trung du.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết trong tuần vẫn phổ biến ban ngày có mưa nắng gián đoạn, từ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to gây ngập úng ở vùng trũng thấp.

