Nắng nóng như thiêu đốt ở miền Bắc và miền Trung khi nào kết thúc?

Thứ Tư, ngày 02/06/2021 10:05 AM (GMT+7)

Miền Bắc và miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiều nơi trên 40 độ C, cảm giác oi nóng kéo dài khiến không khí ngột ngạt.

Nắng nóng có nơi trên 40 độ C xảy ra ở miền Bắc và miền Trung. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 31/5 đến nay (2/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng kết hợp với hiệu ứng phơn nên các tỉnh miền Bắc và miền Trung đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2-4 độ C. Thậm chí, nhiệt độ dưới mặt đường nhựa hoặc trong ô tô (không bật điều hòa)… có thể vượt ngưỡng 50 độ C.

Thời gian có nhiệt độ cao trên 35 độ C kéo dài từ 10-19 tiếng trong ngày, cộng với độ ẩm trong không khí thấp nên cảm giác oi nóng, ngột ngạt kéo dài gần như từ sáng đến đêm.

Cơ quan khí tượng dự báo, hôm nay (2/6), ở khu vực Sơn La, Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C.

Một số nơi trên 40 độ C như: Chi Nê, Lạc Sơn (Hòa Bình), Láng (Hà Nội), Phủ Lý (Hà Nam), Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Tây Hiếu (Nghệ An), Đô Lương (Nghệ An), Đông Hà (Quảng Trị), Ba Tơ (Quảng Ngãi), Tuy Hòa (Phú Yên)…

Các nơi khác ở Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dự báo, đợt nắng nóng này ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài hết ngày 3/6. Từ đêm 3 sang ngày 4/6, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Trung Bộ từ ngày 4/6 nắng nóng sẽ suy giảm dần. Nắng nóng chỉ xuất hiện vài nơi chứ không còn trên diện rộng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Từ 5/6, phía Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to khiến nắng nóng gay gắt kết thúc; phía Nam ngày vẫn có nắng, một số nơi nắng nóng.

