Nạn xe trá hình Huế - Đà Nẵng: Tài xế thuê "chim mồi" bám đoàn liên ngành

Thứ Sáu, ngày 26/06/2020 10:00 AM (GMT+7)

Liên ngành Huế xử lý gần 30 trường hợp xe chở khách trá hình tuyến Huế - Đà Nẵng, đoàn liên ngành cũng đang bị nhiều “chim mồi” đeo bám...

Lực lượng liên ngành tỉnh Thừa Thiên - Huế đang kiểm tra, lập biên bản xử lý xe ô tô 7 chỗ BKS 75A - 035.80

“Chim mồi” bị tạm giữ xe…

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, riêng trong ngày Tết Đoan Ngọ 5/5 (25/6), lực lượng liên ngành tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục xử lý 4 trường hợp xe chở khách trá hình trên tuyến Huế - Đà Nẵng.

Trước đó, chiều 24/6, PV Báo Giao thông tiếp tục theo chân tổ công tác liên ngành tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra xe chở khách trá hình tuyến Huế - Đà Nẵng. Xe vừa lăn bánh ra khỏi cổng, một thành viên trong tổ phát hiện “có chim mồi”. Người này ngồi dưới gốc cây đợi sẵn, khi xe của tổ công tác “xuất kích” sẽ “bắn tin” đi…

Sau hồi cơ động tuần tra, tổ công tác quyết định đổi phương án “tác chiến”. Khoảng 15h, tổ liên ngành “đón lõng” kiểm tra, phát hiện chiếc xe Limousine BKS 43B - 037.94, thuộc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp Triệu Bảo Ý, do tài xế Phạm Phú Quang Viễn (SN 1987, trú tại phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Xe này có biển hiệu “du lịch”, nhưng tài xế Viễn không xuất trình được danh sách hành khách đang chở. Qua làm việc với tài xế và cả 3 hành khách trên xe, tổ công tác làm rõ và lập biên bản tài xế Viễn lỗi không mang theo danh sách hành khách, tạm giữ GPLX theo quy định.

Thanh niên đi xe máy này "đeo bám" tổ liên ngành bị tạm giữ xe do không có GPLX và không giấy tờ xe

Hơn 10 phút sau, trên QL1 đoạn phía Bắc trạm thu phí Phú Bài (thị xã Hương Thủy), tổ công tác kiểm tra, phát hiện xe “hợp đồng” loại 7 chỗ BKS 75A - 125.99, do tài xế Hồ Giang Lâm (SN 1995, trú tại xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển vi phạm.

Tài xế điều khiển xe này xuất trình “hợp đồng” vận chuyển khách, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác bóc mẽ “hợp đồng” này không đúng quy định. Biết không thể “cãi lý”, tài xế Lâm ký vào biên bản vi phạm, bị tạm giữ GPLX theo quy định.

Theo tổ công tác, với lỗi không mang theo danh sách hành khách và hợp đồng không đúng quy định trên, tài xế Viễn và tài xế Lâm mỗi người sẽ bị phạt tiền từ 1- 2 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng GPLX từ 1- 3 tháng. Tổ công tác cũng tuyên truyền các tài xế chấp hành quy định trong hoạt động kinh doanh vận chuyển khách đúng pháp luật, nếu tái diễn sẽ áp dụng khung phạt tăng nặng, thậm chí sẽ bị tạm giữ phương tiện theo quy định.

Tài xế xe hợp đồng 43A- 182.24 thuộc HTX Cùng kinh doanh

Đáng chú ý, quá trình tổ công tác “đón lõng” kiểm tra, xử lý xe vi phạm tại đây, phía bên kia đường sau đó cũng xuất hiện một số “chim mồi” đi xe máy và cả ô tô “đeo bám”, âm thầm theo dõi nhằm “bắn” thông tin cho xe người nhà “né” thời gian, địa điểm liên ngành đang triển khai.

Vào sáng cùng ngày, khi tổ công tác liên ngành cơ động kiểm tra xe chở khách trá hình tuyến Huế - Đà Nẵng trên QL1 đoạn qua thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cũng đã xuất hiện khá nhiều “chim mồi” theo sát. Một trong số những “chim mồi” còn khá trẻ, đi chiếc xe Air Blade không đội MBH đúng quy định sau đó bị lực lượng CSGT kiểm tra.

Do không xuất trình được GPLX và giấy tờ xe, “chim mồi” này sau đó được tổ CSGT đang kiểm tra, xử lý vi phạm tốc độ… trên QL1 đoạn qua thị xã Hương Thủy lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện theo quy định.

Làm quyết liệt và kiên trì, xử lý nghiêm xe chở khách trá hình

Mặc dù “chim mồi” liên tục đeo bám, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 24/6, liên ngành tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã xử lý 3 trường hợp “xe hợp đồng” hoạt động chở khách trái quy định.

Phù hiệu một số xe hợp đồng bị xử lý

Trong đó, 2 chiếc “xe hợp đồng” loại 7 chỗ BKS 75A - 035.80 (thuộc HTX Vận tải ô tô Trường An), do tài xế Lê Viết Minh Tín (SN 1993, trú tại đường Đặng Huy Trứ, phường Trường An, TP Huế) điều khiển và xe ô tô loại 12 chỗ BKS 43B - 048.18, do tài xế Phan Văn Dũng (SN 1990, trú tại phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, đều xuất trình “hợp đồng” vận chuyển khách.

Tuy nhiên, khi bị tổ công tác bóc mẽ “hợp đồng” khống, biết không thể chối cãi, 2 tài xế lần lượt ký vào biên bản vi phạm và bị tạm giữ GPLX theo đúng quy định.

Đến 9h30 cùng ngày, tại đoạn Km 843+200 QL1, tổ công tác kiểm tra “xe hợp đồng” 7 chỗ BKS 43A - 182.24, thuộc đơn vị có cái tên khá “lạ” là “HTX Cùng kinh doanh”, do tài xế Phan Văn Phúc (SN 1974, trú tại đường An Dương Vương, TP Đà Nẵng) điều khiển đang vận chuyển khách trái quy định.

Tổ công tác liên ngành đang kiểm tra, xử lý xe chở khách trá hình trên QL1 đoạn phía Bắc trạm thu phí Phú Bài

Làm việc với tổ công tác, tài xế Phúc không xuất trình được hợp đồng vận chuyển khách và nói rằng mình lái xe từ Đà Nẵng ra Huế chở một số “khách quen” từ Hà Nội vào Huế đang ở đoạn trạm thu phí Phú Bài đi làm việc cho kịp nên chưa kịp làm hợp đồng.

Tài xế Phúc ký vào biên bản lỗi vi phạm sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng mà trên xe không có hợp đồng vận chuyển khách theo quy định, đồng thời bị tạm giữ GPLX.

Tính đến hết ngày 25/6, sau 8 ngày quyết liệt triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý xe chở khách trá hình tuyến Huế - Đà Nẵng… Liên ngành tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã phát hiện và xử lý 29 trường hợp xe tài xế điều khiển xe “hợp đồng, du lịch” vi phạm. Ngoài ra, một số trường hợp còn xử phạt cả chủ xe theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu lực lượng liên ngành tiếp tục làm quyết liệt, kiên trì, xử lý nghiêm vấn nạn xe chở khách trá hình tuyến Huế - Đà Nẵng…

