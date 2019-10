Nam thanh niên “dạy bảo” người cha bạo hành con trai nhận sai và tìm đến nhà xin lỗi

Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 21:14 PM (GMT+7)

Nam thanh niên được xác định là cầm đầu nhóm “giang hồ mạng” tìm đến nhà “dạy bảo” người cha bạo hành con trai ở Tiền Giang vừa đến công an trình báo sự việc và nhận sai.

Hoài An (phía trước màn hình) cầm đầu nhóm “giang hồ mạng” đến đánh anh Tí.

Ngày 19/10, Công an xã Trung An, TP. Mỹ Tho cho biết, Nguyễn Lâm Hoài An (ngụ TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) - người cùng một nhóm thanh niên tìm đến nhà quay clip tung lên Facebook và có hành động “dạy bảo” người cha bạo hành con trai vừa đến công an trình báo và nhận sai.

Theo đó, sau khi xem được đoạn clip anh Đoàn Văn Tí (30 tuổi, ngụ TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) bạo hành con trai trên mạng xã hội. Nguyễn Lâm Hoài An đã cùng nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người đến nhà trọ anh Tí phá cửa, quay clip tung lên Facebook và đánh anh Tí.

Nhiều người cũng lên án hành động này là coi thường pháp luật, cần phải bị xử lý.

Sau khi biết clip Tí đánh con trai có từ 2 năm trước và hứng chịu sự chỉ trích từ dư luận, Nguyễn Lâm Hoài An đã đến nhà gặp nạn nhân để xin lỗi rồi lên trình báo sự việc với công an.

Đồng thời, trên trang Facebook cá nhân của Hoài An cũng lên tiếng xin lỗi anh Tí và cộng đồng mạng: “Chuyện là tôi có đến chỗ ở anh Tí ở cùng anh em mạng xã hội khi chưa tìm hiểu được sự việc. Riêng tôi đã có tát anh Tí 1, 2 cái. Chiều về, tôi mới biết được sự việc. Tôi làm đã sai nên hôm nay tôi có đến chỗ anh Tí ở tìm gặp và xin lỗi. Tôi có đến cơ quan công an trình báo sự việc vì tôi biết tôi sai. Mong anh Tí và cộng đồng mạng tha lỗi cho tôi vì không hiểu rõ sự việc, nhất thời hồ đồ. Tôi chân thành xin lỗi”.

Cũng liên quan đến clip người cha bạo hành con trai, Công an TP. Mỹ Tho cho biết đang liên hệ với người mẹ và bé trai trong clip để điều tra làm rõ.