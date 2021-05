Nam sinh quên mình cứu sống 3 nữ sinh: Bố mẹ khóc ngất trước di ảnh con trai

Thứ Ba, ngày 04/05/2021 00:30 AM (GMT+7)

Bố mẹ của nam sinh quên mình cứu sống 3 nữ sinh vì thương con ngất lên ngất xuống, không nói chuyện được với ai, thi thoảng nhìn lên di ảnh Nhã rồi khóc nghẹn.

Người thân tiễn đưa Nhã về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đã 3 ngày từ khi em Nguyễn Văn Nhã (23 tuổi, sinh viên năm cuối Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trú tại xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) qua đời vì quên mình cứu 3 bạn nữ đuối nước, gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng tin đó là sự thật.

Chiều 3/5, anh Nguyên Văn Như (anh trai Nhã) cho biết, gia đình anh vừ lo liệu tang lễ cho em trai xong. Hiện tại, mẹ anh vì thương con ngất lên ngất xuống, không nói chuyện được với ai, thi thoảng nhìn lên di ảnh Nhã rồi khóc nghẹn.

Còn bố anh Như cũng thất thần, từ khi đưa Nhã về nơi an nghỉ cuối cùng, mỗi khi thấy các đoàn thể, họ hàng, người thân đến thăm hỏi, động viên, ông lại chảy nước mắt. Đây cũng là lần đầu tiên anh Như thấy bố khóc như vậy.

Theo anh Như, gia đình anh vô cùng khó khăn, bố bị tai biến 3 năm nay, bà nội 93 tuổi, hiện đã già yếu, mẹ chỉ làm nông nhưng thường xuyên đau yếu, bệnh tật.

Bố mẹ anh sinh được 8 người con, 2 gái, 6 trai, Nhã là con thứ 6 trong gia đình. Hiện đã có anh cả và 2 chị lập gia đình.

“Nhã là người rất hiền lành, ngoan ngoãn, thương bố mẹ. Học xong cấp 3 em ấy vào Huế đi học, mỗi lần về quê em lại phụ giúp bố mẹ việc nhà, hoặc theo các anh đi làm quanh xã. Nhã mới thực tập xong, chỉ còn 3 tuần nữa là em được nhận bằng tốt nghiệp, vậy mà lại xảy ra sự việc đau lòng”, anh Như nghẹn ngào nói.

Anh Như cũng cho biết, cách đây 10 năm, em trai út của anh cũng bị chết đuối khi đó mới 5 tuổi.

“Năm đó, em út tôi đi chơi cùng đứa thứ 7, nhưng không may ngã xuống hồ sâu lúc trời tối nên không ai để ý, khi về nhà không thấy cả nhà mới đi tìm thì em đã mất”, anh Như kể lại.

Hàng xóm đến chia buồn với gia đình nam sinh.

Bản thân anh Như cũng học khoa Báo Chí cùng trường với Nhã. Anh Như đã ra trường được 3 năm. Vừa vào Nam lập nghiệp được 1 tháng thì nghe tin em trai xảy ra chuyện, anh lại ngược về quê lo việc cùng gia đình.

Trước đó, chiều 30/4, Nhã cùng nhóm bạn đi chơi và tắm biển ở xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Khi đang tắm, Nhã thấy có ba nữ sinh viên bị nước biển cuốn ra xa, đuối nước, chới với kêu cứu.

Nhã liền ứng cứu, dìu được ba nữ sinh viên vào bờ an toàn. Do bị đuối sức, Nhã bị sóng cuốn ra xa, mất tích. Khoảng 30 phút sau, Đội cứu hộ biển Thuận An và người dân tìm, đưa được Nhã vào bờ và đi cấp cứu nhưng em đã tử vong.

Trước sự việc trên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn và thăm hỏi tới gia đình sinh viên Nguyễn Văn Nhã quên mình cứu các bạn bị đuối nước.

