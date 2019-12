Nam bảo vệ cởi trần “tung cước” đánh phụ nữ bị đình chỉ công tác

Thứ Hai, ngày 16/12/2019 12:05 PM (GMT+7)

Nam bảo vệ của một toà nhà trên địa bàn quận Thanh Xuân (TP.Hà Nội) vừa bị tạm đình chỉ để làm rõ hành vi đánh hành khách.

Ngày 16/12, đại diện chủ đầu tư toà nhà Trung tâm thương mại Artemis (số 3 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân) cho biết, đơn vị đã đình chỉ việc làm đối với nam bảo vệ có hành vi đánh, đấm túi bụi vào người phụ nữ trên vỉa hè.

Về phía Công an quận Thanh Xuân, thông tin từ lãnh đạo Công an quận này cũng xác nhận đơn vị đang thụ lý giải quyết vụ việc trên. Nam bảo vệ đã thừa nhận hành vi đánh người phụ nữ, hiện Công an quận Thanh Xuân đang giám định thương tật đối với nữ nạn nhân để có cơ sở xử lý.

Nam bảo vệ đang mặc đồng phục bảo vệ nhưng đã cởi áo và hành hung nữ nạn nhân áo đen

Về diễn biến vụ việc, những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền 1 clip ghi lại hình ảnh 1 nam bảo vệ cởi áo rồi đánh túi bụi một người phụ nữ. Theo tìm hiểu của PV, sự việc xảy ra vào ngày 14/12, tại vỉa hè Trung tâm thương mại Artemis.

Bước đầu tìm hiểu, người đàn ông cởi trần đánh túi bụi nữ nạn nhân khoảng 30 tuổi. Người này không những đánh đấm, hành hung nạn nhân mà còn chửi bới những từ ngữ rất thô tục.

Theo 1 người bảo vệ có mặt gần hiện trường, tối 14/12, nhân viên bảo vệ trên có nhắc nhở người phụ nữ để xe đúng vị trí, tuy nhiên 2 bên đã xảy ra cãi vã rồi xảy ra vụ việc hành hung.

Hiện trường vụ việc là khu vực vỉa hè trước cửa Trung tâm thương mại Artemis

Theo chia sẻ của người này, người phụ nữ cũng có nói nặng lời cùng với đó đáp trả gay gắt nên bảo vệ mới có hành vi như vậy. Nhiều người chứng kiến sự việc cũng vào can ngăn nhưng không được.

Sáng nay, đại diện chủ đầu tư toà nhà Trung tâm thương mại Artemis là Công ty cổ phần đầu tư ACC Thăng Long cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin đã ra quyết định đình chỉ đối với nam bảo vệ.

