Mường Thanh đã tự tháo dỡ 50% công trình vi phạm ở Đà Nẵng

Ngày 14-4, tại cuộc họp báo thường kỳ do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã thông tin về việc cưỡng chế công trình vi phạm tại Dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà nằm ở phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn). Ông Tuấn cho biết tại dự án này, UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định cưỡng chế và UBND quận Ngũ Hành Sơn thực hiện tổ chức cưỡng chế. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong thời gian qua khiến việc cưỡng chế bị chậm trễ.

Đến hiện tại, ông Tuấn cho hay chủ đầu tư đã thực hiện tự tháo dỡ phần công trình sai phạm. Cụ thể, chủ đầu tư đã tháo dỡ khoảng 50% khối lượng công trình với khoảng 78 căn hộ ở các tầng trước đây bố trí làm bãi đỗ xe, nhà trẻ... Theo ông Tuấn, thời gian tới, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp với UBND quận Ngũ Hành Sơn triển khai việc giám sát và cưỡng chế công trình theo quy định.

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, Mường Thanh đã tự tháo dỡ khoảng 50% công trình vi phạm

Dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà do DNTN Xây dựng số 1 Điện Biên làm chủ đầu tư, được Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép năm 2016 với quy mô 42 tầng và 2 tầng hầm. Trong đó, từ tầng 2 đến tầng 5 được cấp phép xây dựng làm bãi đỗ xe, nhà trẻ, hồ bơi… Tuy nhiên, chủ đầu tư đã tự ý chuyển đổi công năng và "phù phép" 4 tầng trên thành 104 căn hộ.

Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với chủ đầu tư và yêu cầu ngừng thi công phần công trình vi phạm. Thế nhưng, sau đó, chủ đầu tư vẫn tiếp tục thi công và rao bán 104 căn hộ trên. Sau đó, quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục phát hiện chủ đầu tư xây dựng sai phép ở các tầng 25, 35, 41, 42 và 2 tầng kỹ thuật.

Đầu tháng 12-2019, UBND quận Ngũ Hành Sơn đã thông báo kế hoạch cưỡng chế công trình sai phép với chủ đầu tư tại dự án này. Ngày 10-3-2021, UBND quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục ban hành kế hoạch về việc cưỡng chế tháo dỡ phần công trình vi phạm. Theo kế hoạch, việc thi công tháo dỡ được chia làm 2 giai đoạn và kéo dài trong 180 ngày. Đến cuối tháng 3-2021, quận Ngũ Hành Sơn công bố tạm dừng cưỡng chế do doanh nghiệp có đơn xin tự tháo dỡ.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/muong-thanh-da-tu-thao-do-50-cong-trinh-vi-pham-o-da-nang-20230414125...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/muong-thanh-da-tu-thao-do-50-cong-trinh-vi-pham-o-da-nang-20230414125811914.htm