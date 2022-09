6 con tê giác chết bất thường trong Khu sinh thái Mường Thanh

Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với các ngành chức năng điều tra nguyên nhân 6 con tê giác trong Khu sinh thái Mường Thanh chết bất thường.

Tối 20/9, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo xã Diễn Lâm (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) xác nhận 6 con tê giác trong Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm bị chết.

Công an Nghệ An đang điều tra nguyên nhân 6 con tê giác ở Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Châu chết bất thường (Ảnh minh hoạ)

“Những ngày vừa qua, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Diễn Châu phối hợp với các lực lượng chức năng khác về lấy mẫu, điều tra nguyên nhân”, vị lãnh đạo xã Diễn Lâm nói.

Được biết, tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm có 9 con tê giác được mua từ nước ngoài về phục vụ du lịch nhiều năm nay. 6 con bị chết vào ngày 16/9, 3 con còn lại đang được theo dõi chặt chẽ.

Tê giác là loài động vật quý hiếm, thuộc dạng nguy cấp.

