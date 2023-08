Mưa lũ, sạt lở ở miền Bắc khiến 11 người thương vong, hàng trăm nhà hư hỏng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (7/8), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to.

Mưa lớn khiến lũ quét, sạt lở xảy ra nhiều nơi ở Bắc Bộ. Ảnh: TPO

Lượng mưa tính từ 19h ngày 6/8 đến 7h ngày 7/8 có nơi trên 100mm như: Tà Mít (Lai Châu) 100.8mm, Nam Cường (Lào Cai) 117.4mm, Thạch Lâm (Cao Bằng) 109.4mm, Thanh Mai (Bắc Kạn) 102.6mm…

Mưa trong 3 ngày gần đây (19h ngày 3/8-19h ngày 6/8), nhiều nơi ở Bắc Bộ đã có mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Huội Quảng (Lai Châu) 325mm, Mường Trai (Sơn La) 245mm, Lay Nưa (Điện Biên) 237mm, Bắc Hà (Lào Cai) 187mm, Lao Chải (Yên Bái) 211mm, Lạng Giang (Bắc Giang) 201mm…

Mưa lớn nhiều ngày đã khiến sạt lở và lũ quét xảy ra nhiều nơi ở khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hoà Bình, Thái Nguyên và Nghệ An, mưa lớn, sạt lở đất từ ngày 2-6/8/2023 đã khiến 8 người chết (Lai Châu 4, Yên Bái 2, Sơn La 1, Thái Nguyên 1); 3 người bị thương (Lai Châu).

Về nhà ở: 24 nhà sập; 128 nhà bị hư hỏng, ảnh hưởng. Các địa phương đã tổ chức rà soát, huy động lực lượng di dời 32 hộ khu vực nguy cơ sạt lở đất, lũ quét (Lai Châu 4; Sơn La 28).

Bên cạnh đó, mưa lũ cũng khiến 30ha lúa, hoa màu và 5,6ha ao nuôi cá bị thiệt hại. Sạt lở nhiều điểm trên các tuyến Quốc lộ 4H, 279D, 32, 6, 70, 543D, 7A và nhiều tuyến tỉnh lộ, giao thông địa phương.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 7/8 đến hết đêm 8/8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 170mm; các khu vực khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

