Mưa lũ dồn dập đổ về, Lai Châu xả lũ gấp 2 thủy điện trong đêm

Chủ Nhật, ngày 12/07/2020 21:09 PM (GMT+7)

Mưa lớn từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều nơi ở Lai Châu bị thiệt hại nặng, 2 thủy điện phải xả lũ để đảm bảo an toàn cho công trình.

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại cho các người dân tại Lai Châu. Ảnh Cổng thông tin điện tử Lai Châu.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực (Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu), những ngày qua do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển lên đến mực 5.000m trên khu vực vùng núi Bắc Bộ, nên tỉnh Lai Châu đã có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa đo được từ 19h ngày 11/7 đến 13h ngày 12/7 phổ biến từ 30 - 100mm, riêng tại các huyện Tân Uyên, Than Uyên, Tam Đường có các điểm mưa lớn: thị trấn Tân Uyên 198mm, Nậm Sỏ 144mm, Khun Há 133mm, Bình Lư 124m, Mường Mít 101mm.

Mưa lớn kéo dài kéo theo lũ quét, sạt lở đất tuy chưa gây thiệt hại về người những đã khiến nhiều nhà cửa, tài sản cùng hoa màu của người dân bị thiệt hại nặng. Nhiều hộ dân đã buộc phải sơ tán đến nơi an toàn. Ước tổng thiệt hại do thiên tai gây ra từ ngày 10/7 đến 16h ngày 12/7 tại Lai Châu đã lên trên 4,8 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng ở phía thượng nguồn nên mức nước trên sông Nậm Na tăng nhanh, lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Nậm Na 1 (huyện Phong Thổ, Lai Châu) lớn hơn lưu lượng phát điện của 2 tổ máy làm mực nước hồ chứa dâng cao.

Để đảm bảo an toàn, chiều 12/7, Nhà máy thủy điện Nậm Na 1 đã có thông báo xả lũ nhằm giữ mực nước hồ chứa ở cao độ cho phép. Thời gian xả từ 17 giờ ngày 12/7/2020 đến khi hết lũ.

Còn tại lưu vực khu giữa hồ Huội Quảng (huyện Than Uyên, Lai Châu), lúc 13h chiều 12/7, mực nước đã đạt cao trình 369,99m và khu vực vẫn đang tiếp tục có mưa to diện rộng. Dự kiến mực nước hồ Huội Quảng sẽ đạt và vượt cao trình mực nước dâng bình thường 370m.

Công ty Thuỷ điện Huội Quảng – Bản Chát sẽ xả nước qua đập tràn Thuỷ điện Huội Quảng khi mực nước hồ Huội Quảng vượt quá cao trình 370m và lưu lượng khu giữa về hồ Huội Quảng lớn hơn lưu lượng chạy máy (320m3/s). Trước thời điểm xả 2 giờ, Công ty sẽ thông báo trực tiếp đến các Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã, huyện.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tiếp tục cảnh báo, trong đêm 12/7 đến sáng 13/7 ở khu vực vùng núi Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông. Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang mưa to, có nơi rất to, lượng mưa 30-70mm/24h, có nơi trên 120mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai cũng đã có văn bản hỏa tốc gửi Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ để có giải pháp phòng tránh lũ, sạt lở đất kịp thời. Đồng thời, yêu cầu các địa phương sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống bất ngờ xảy ra, kịp thời sơ tán di dời dân cư ở các khu vực có nguy cơ cao.

Nguồn: http://danviet.vn/mua-lu-don-dap-do-ve-lai-chau-xa-lu-gap-2-thuy-dien-trong-dem-50202012721102143.htm