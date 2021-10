Mưa lũ chia cắt nhiều nơi ở Quảng Ngãi, 3 ngư dân mất tích

Chủ Nhật, ngày 24/10/2021 11:18 AM (GMT+7)

Mưa lũ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn hết sức phức tạp, có 3 ngư dân bị lũ cuốn mất tích, nhiều vùng vẫn đang bị nước lũ cô lập.

Ngập sâu tại các khu dân cư ở Quảng Ngãi

Theo Báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), khoảng 04h20 sáng nay (24/10), 3 ngư dân gồm: Nguyễn Thái (SN 1996); Nguyễn Tấn Nô (SN 2007) và Bùi Đức Sự (SN 2007), cùng thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn chèo thúng ra khu vực biển ở xã Bình Thạnh để kiểm tra tàu cá của gia đình đang neo đậu, thì bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi ra biển mất tích.

Hiện Đồn Biên phòng Bình Thạnh đang phối hợp với chính quyền địa phương và bà con ngư dân nỗ lực tìm kiếm, nhưng đến trưa nay vẫn chưa tìm thấy tung tích 3 ngư dân.

Tung tích 3 ngư dân vẫn chưa được tìm thấy

Tỉnh Quảng Ngãi huy động lực lượng tìm kiếm tung tích 3 ngư dân

Mưa lớn còn diễn ra trên diện rộng

Trong ngày 23 đến rạng sáng 24/10, tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa đặc biệt lớn với lượng mưa phổ biến từ 300 đến 600mm, riêng thị trấn Châu Ổ trên 650mm gây ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng.

Đến thời điểm này, nước lũ trên các sông ở Quảng Ngãi đang xuống nhưng rất chậm, nhiều nơi vẫn đang bị nước lũ phong tỏa nghiêm trọng.

Tuyến đường tỉnh lộ 621, đoạn qua thị trấn Châu Ổ đã bị chia cắt hoàn toàn. Tại khu vực tổ dân phố Giao Thủy, thị Trấn Châu Ổ nước ngập sâu vào nhà dân, có nơi sâu hơn 0,5m. Báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Sơn cho biết, trong đêm qua, đã di dời 965 hộ/3.059 nhân khẩu. Trong đó di dời xen ghép 921 hộ/2.946 khẩu; di dời tập trung 44 hộ/113 khẩu.

Tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua huyện Bình Sơn bị xói lở nghiêm trọng. Do áp lực nước lũ quá lớn đã cuốn trôi đất đá nền của đường sắt tại thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn.

Sáng nay, lũ từ Đập Hàm Rồng và nước ở xóm 5 (xóm Bắc Biên) đã tràn qua đường sắt làm xói lở thêm chiều dài khoảng 10m. Hiện nước dâng cao nên chưa khắc phục được, ga Trì Bình đã báo cáo tình hình để ngành đường sắt thông báo dừng tàu tại các ga, chờ khắc phục.

Đường sắt qua huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị xói lở nghiêm trọng

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, đến nay, lũ trên sông Trà Bồng vẫn trên báo động 3. Sông Vệ và sông Trà Khúc xuống dưới mức báo động 2. Sông Trà Câu nước lũ đang xuống chậm, xấp xỉ báo động 3. Dự báo, trong ngày hôm nay, nước lũ trên các sông vẫn còn ở mức cao và xuống chậm. Trong đêm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã di dời hàng ngàn hộ dân ở vùng hạ lưu sông, vùng trũng thấp đến nơi ở tạm an toàn. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi hiện đang cập nhật báo cáo thiệt hại chi tiết trong đợt mưa lũ này.

Quảng Ngãi sẽ còn tiếp tục có mơn trên diện rộng. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió Đông duy trì sau yếu dần, nên từ nay (24/10) đến ngày 25/10, khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và có nơi có dông với tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 250mm.

