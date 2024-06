Một số khu vực tại TPHCM bị cắt nước cuối tuần

Nước bị cắt trong 8 giờ, từ 21h ngày 1/6 đến 5h ngày 2/6. Trong đó, 4 quận trung tâm gồm: 1, 5, 10 và 3 (trừ các phường 12, 13, 14) sẽ bị cắt nước toàn bộ. Một số nơi khác bị cắt nước một phần, gồm các quận: 6 (phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12); 7 (phường Tân Thuận Đông, Khu chế xuất Tân Thuận); 8 (phường 9, 10, 11, 12, 13); 11 (phường 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16).

Hệ thống xử lý nước của Nhà máy nước Thủ Đức. Ảnh: Sawaco

Một số địa bàn khác cũng cắt nước một phần trong thời gian trên, gồm: quận Bình Thạnh (phường 1, 2, 3, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25); Tân Bình (phường 1, 3, 4, 5, 12); Phú Nhuận (phường 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9).

Tại TP Thủ Đức, nước bị cắt ở 21 phường: Linh Xuân, Linh Trung, Linh Chiểu, Trường Thọ, Linh Đông, An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, An Khánh, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, Thảo Điền, Thủ Thiêm, Phước Long B, Long Bình, Trường Thạnh, Long Phước, Long Trường, Phú Hữu.

Ngoài các khu vực trên, một số nơi khác cũng bị nước yếu trong thời gian thi công, gồm: toàn bộ quận 4; quận 3 (phường 12, 13, 14); Tân Bình (phường 2 - khu vực sân bay Tân Sơn Nhất); Phú Nhuận (phường 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17); TP Thủ Đức (phường Long Thạnh Mỹ, Tân Phú); huyện Bình Chánh (xã Bình Hưng, Phong Phú).

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) cho biết khi hệ thống cấp nước hoạt động lại, một số nơi xa nguồn có thể phục hồi chậm hơn dự kiến. Đơn vị sẽ điều tiết mạng lưới cấp nước và tăng cường tiếp nước bằng xe bồn đến các nơi quan trọng bị ảnh hưởng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]