Một phụ nữ tử vong khi làm việc với đoàn liên ngành

Thứ Sáu, ngày 17/08/2018 14:09 PM (GMT+7)

Đoàn liên ngành của xã đến kiểm tra giấy phép kinh doanh 1 điểm thu mua mì. Sau tranh cãi, giằng co với người của đoàn liên ngành, bà chủ thu mua mì tử vong do bị té…

Trưa 17-8, trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) xác nhận tại xã Tân Hội của huyện này xảy ra vụ việc một người tử vong khi đoàn kiểm tra liên ngành của xã đến làm việc. Bà Thành cho biết đoàn cán bộ này do ông Dương Quý Hà (Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hội) làm tổ trưởng, đi kiểm tra giấy phép kinh doanh của các điểm thu mua mì. Việc kiểm tra này là có kế hoạch từ trước. "Ngay sau khi xảy ra vụ việc Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra. Chúng tôi chưa nắm rõ diễn biến như thế nào mà nạn nhân tử vong" – bà Thành nói.

Người thân bên thi thể nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, chiều 15-8, lực lượng liên ngành của xã do ông Hà làm tổ trưởng đến kiểm tra giấy phép kinh doanh (GPKD) của hộ bà Nguyễn Thị Bích (52 tuổi, ngụ ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, chuyên thu mua củ mì). Tuy nhiên bà Bích lại xuất trình GPKD do ông Trần Tiến Hiệp (36 tuổi, ngụ cùng xã, làm chung với bà Bích) đứng tên nên lực lượng liên ngành đề nghị tịch thu mì, GPKD và mời người liên quan về UBND xã làm việc nên đã xảy ra cự cãi và giằng co. Bất ngờ, 1 người trong đoàn liên ngành xô bà Bích ngã xuống đất, nạn nhân tử vong tại chỗ; người nhà nạn nhân phản ứng quyết liệt.

Vụ việc xảy ra tại một điểm thu mua mì

Sự việc được báo cáo cho lãnh đạo xã Tân Hội và lãnh đạo xã này đã điều động thêm 6 người cùng công cụ hỗ trợ đi trên 3 xe gắn máy xuống hiện trường.

Lúc này, người dân trong khu vực đã tụ tập khá đông, xôn xao về vụ việc nên đoàn liên ngành của xã bỏ lại xe và rút lui.

Xe của xã bỏ lại ở hiện trường

Ngay trong tối cùng ngày, Công an tỉnh Tây Ninh đã xuống hiện trường điều tra vụ việc, thu giữ toàn bộ xe máy của lực lượng liên ngành và thông tin nguyên nhân ban đầu gây ra cái chết của bà Bích là: Chấn thương sọ não, xuất huyết não, tụ máu bầm… Thi thể nạn nhân hiện đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Về việc tại sao phải kiểm tra, "làm căng" đối với những điểm thu mua nông sản nhỏ lẽ như vậy, một cán bộ của UBND huyện Tân Châu cho rằng thời gần đây một số điểm thu mua, tiêu thụ mì, mũ cao su trộm cắp nên chính quyền mới có kế hoạch kiểm tra, chấn chỉnh.