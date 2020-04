Một Phó Giáo sư được phân công điều hành CDC Hà Nội sau khi Giám đốc bị bắt

Thứ Năm, ngày 23/04/2020 16:12 PM (GMT+7)

Sở Y tế Hà Nội đã phân công ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội điều hành hoạt động của CDC Hà Nội để đảm bảo duy trì tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, sau khi ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) bị Cơ quan CSĐT (C03- Bộ Công an) khởi tố, bắt tạm giam, Sở đã phân công một Phó Giám đốc Sở điều hành hoạt động của Trung tâm.

Sở Y tế Hà Nội đã phân công ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội điều hành hoạt động của CDC Hà Nội để đảm bảo duy trì tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Ông Hoàng Đức Hạnh sinh năm 1961 là PGS.TS. Ông Hạnh cũng là thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội.

Đối tượng Nguyễn Nhật Cảm bị bắt ngày 22/4.

Trước đó, ngày 22/4, Bộ Công an cho biết thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã điều tra, xác minh làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Quá trình điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã câu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm Hệ thống Realtime PCR tự động - xét nghiệm Covid-19 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội, Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam (MST) và các đơn vị liên quan;

Quyết định khởi tố bị can; Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam, áp dụng các biện pháp ngăn chặn về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, đối với Nguyễn Nhật Cảm, sinh năm 1963, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội cùng 6 người khác gồm:

Nguyễn Vũ Hà Thanh, sinh năm 1979, Trưởng phòng Tài chính kế toán Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội;

Đào Thế Vinh, sinh năm 1975, Giám đốc Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam (MST);

Nguyễn Trần Duy, sinh năm 1980, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành;

Nguyễn Ngọc Nhất, sinh năm 1986, nhân viên Công ty TNHH Phát triển khoa học Vitech;

Nguyễn Thanh Tuyền, sinh năm 1985, nhân viên Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông;

Lê Xuân Tuấn, sinh năm 1982, nhân viên Phòng Tài chính kế toán Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội.

