Một ô tô 5 chỗ lật ngửa bụng trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội

Một ô tô 5 chỗ bị lật ngửa bụng vào thời điểm khoảng 1h45 ngày 18/8 khi đang di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua khu vực Công viên Hòa Bình, theo hướng từ Mai Dịch đi cầu Thăng Long.

Thời điểm xảy ra sự việc, một ô tô 5 chỗ dạng sedan đang di chuyển trên đường thì bất ngờ xảy ra va chạm với hệ thống hộ lan ven đường. Cú va chạm khiến chiếc xe mất thăng bằng, lật ngửa, phần bụng xe hướng lên trên và nằm giữa đường.

Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: Nguyễn Đình Quân)

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc ô tô bị lật chắn một phần mặt đường, khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực phải giảm tốc độ và di chuyển thận trọng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 6 đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để xử lý vụ việc, tổ chức phân luồng giao thông và làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Ô tô bị hư hỏng nghiêm trọng sau va chạm (Ảnh: Nguyễn Đình Quân)

Lực lượng chức năng đồng thời phối hợp đưa phương tiện gặp nạn ra khỏi khu vực, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện trên tuyến Phạm Văn Đồng.

Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn cũng như tình trạng của những người liên quan đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Lực lượng chức năng cẩu xe khỏi hiện trường (Ảnh: Lê Hoàng Sơn)

Đường Phạm Văn Đồng là tuyến giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía Bắc Hà Nội, thường có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Người điều khiển phương tiện được khuyến cáo chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn và làm chủ tốc độ khi lưu thông qua tuyến đường.