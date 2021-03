Một người chết, 2 người bị thương sau vụ tai nạn lúc nửa đêm

Thứ Bảy, ngày 06/03/2021 09:12 AM (GMT+7)

Vụ va chạm giữa xe máy và xe bán tải tại khu vực phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) khiến tài xế xe máy tử vong tại chỗ và hai người khác nhập viện với thương tích nghiêm trọng.

Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 5-3, 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Ngũ Hành Sơn theo hướng từ Quảng Nam về cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng).

Khi đến giao lộ Ngũ Hành Sơn – Phan Tứ (thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), xe máy bất ngờ va chạm với xe bán tải đang từ đường Ngũ Hành Sơn rẽ trái về đường Phan Tứ.

Tai nạn xảy ra tại giao lộ Ngũ Hành Sơn - Phan Tứ lúc nửa đêm

Người dân tại hiện trường cho biết sau cú va chạm cực mạnh, người cầm lái xe máy ngã ra đường, tử vong tại chỗ. Người ngồi sau theo quán tính bị hất tung lên cabin xe bán tải, gãy xương đùi, nguy kịch.

Va chạm mạnh khiến kính xe bán tải vỡ nhiều mảnh, cửa phụ của xe bán tải cũng biến dạng hoàn toàn. Người phụ nữ ngồi trong xe bán tải bị cửa kẹp cứng, thương tích nặng, la hét hoảng loạn.

Lực lượng chức năng phải đập cửa, cứu người phụ nữ mắc kẹt bên trong ra ngoài

Nhận tin báo, Công an phường Mỹ An, Công an quận Ngũ Hành Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng người dân nỗ lực đưa người phụ nữ mắc kẹt trên xe bán tải ra ngoài, đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

