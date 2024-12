Miền Bắc rét nhất 4 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, 4 độ C là mức nhiệt thấp nhất từ đầu mùa đông 2024-2025 đến nay. Các điểm cao khác như Cò Nòi (Sơn La), Sa Pa (Lào Cai) sáng nay rét 6 độ C.

Những điểm cao rét 8 độ C gồm: Pha Đin (Điện Biên), Yên Châu, Mộc Châu (Sơn La), Đồng Văn (Hà Giang), Vĩnh Phúc (Tam Đảo), Mẫu Sơn (Lạng Sơn). Trùng Khánh (Cao Bằng), Minh Đài (Phú Thọ), Mù Cang Chải (Yên Bái) sáng nay rét 9 độ C. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, có mái che, cách mặt đất khoảng 2 m, thực tế ngoài trời thường thấp hơn 1-2 độ C tùy địa hình.

Người Hà Nội trong giá rét đầu năm 2024. Ảnh: Giang Huy

Tại Hà Nội, trạm quan trắc huyện Ba Vì ghi nhận 11 độ C - thấp nhất từ đầu mùa; trạm Hà Đông 13 độ, Sơn Tây 14 độ, Láng gần 17 độ. Nhiệt độ ban đêm và sáng sớm xuống thấp hơn những ngày trước, nhưng đến khoảng 9h trời hửng nắng, nền nhiệt tăng nhanh.

Không khí lạnh mạnh tăng cường xuống miền Bắc từ ngày 11/12 và đang trong quá trình suy yếu nên nhiệt độ miền Bắc sẽ tăng dần. Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội ban ngày dao động 21-23 độ C, ban đêm thấp nhất 9 độ vào ngày 19/12, sau đó ở mức 14-15 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa vẫn duy trì tình trạng rét hại (trung bình ngày dưới 15 độ C) trong tuần này, thứ năm xuống thấp nhất 4-12 độ.

Cơ quan khí tượng dự báo nhiệt độ cả nước một tháng tới ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, khả năng xuất hiện nhiều ngày rét đậm, rét hại.

