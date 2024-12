Miền Bắc sắp đón không khí lạnh nhất từ đầu mùa

Hai ngày qua, miền Bắc trời ít mây, hửng nắng về trưa do không khí lạnh suy yếu. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ nay đến 3/12, Bắc Bộ duy trì tình trạng lạnh về đêm và sáng khi nhiệt độ vùng núi phổ biến 13-16 độ C, đồng bằng 15-18 độ, ban ngày nhiệt độ cao nhất lên mức 24-26 độ. Độ ẩm không khí giảm xuống dưới 50% khiến trời hanh khô.

Từ ngày 5 đến 6/12, đợt không khí lạnh với cường độ mạnh nhất từ đầu mùa sẽ tràn xuống miền Bắc khiến nhiệt độ trung bình ngày giảm xuống dưới 20 độ C.

Người Hà Nội trong giá rét. Ảnh: Giang Huy

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội từ mai đến thứ tư khoảng 21-27 độ, sau đó giảm dần đến cuối tuần còn 12-20 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) đầu tuần 13-19 độ, sau đó xuống mức rét hại (trung bình ngày dưới 13 độ C) từ thứ sáu. Ngày rét nhất trong đợt này là thứ bảy, 7-12 độ C.

Miền Trung hai ngày đầu tháng 12 phổ biến ít mưa, khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế trời lạnh về đêm và sáng. Ngày 3-5/12, Trung và Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên các tỉnh Quảng Bình - Bình Thuận có mưa rào, giông.

Ngày 6-8/12, khu vực Trung Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên diện mưa giông mở rộng ra nhiều nơi. Các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Bình từ ngày 6/12 chuyển lạnh.

Nam Bộ và Tây Nguyên từ ngày 3 đến 4/12 chịu ảnh hưởng của rãnh xích đạo nên có mưa rào rải rác. Sau đó rãnh xích đạo suy yếu, hai khu vực này giảm mưa. Ngày 7-8/12, do chịu ảnh hưởng khuếch tán của không khí lạnh nên trời se lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ Tây Nguyên 26-29 độ; Nam Bộ 30-33 độ C.

Tháng 11 đã xuất hiện 4 đợt không khí lạnh, trong đó 26-28/11 nhiệt độ nhiều nơi xuống thấp như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 7 độ, Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang) 9 độ C. Tháng 12, không khí lạnh sẽ gia tăng về tần suất và cường độ, các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng.

