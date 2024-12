Miền Bắc rét đậm về đêm và sáng, ban ngày có nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết nắng vào ban ngày, ban đêm rét đậm, rét hại, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm cao. Các khu vực đồng bằng, trung du và vùng núi phía Bắc tiếp tục duy trì trạng thái trời rét đậm vào sáng sớm, với nhiệt độ phổ biến từ 10-14°C, có nơi vùng núi cao xuống dưới 7°C.

Miền Bắc duy trì rét đậm.

Ban ngày, nhiệt độ dao động trong khoảng 22-26°C. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lên đến 10-12°C, khiến không khí có phần hanh khô, dễ gây ảnh hưởng tới sức khỏe, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ.

Nhận định thời tiết từ đêm 17/12 đến ngày lễ Noel 25/12, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Phía Bắc trời rét. Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi.

Trong khi đó, các tỉnh miền Nam đang đối mặt với hiện tượng triều cường dâng cao. Mực nước tại các trạm ở khu vực TP.HCM, Cần Thơ, và các tỉnh lân cận đều ghi nhận mức báo động 2, có nơi tiệm cận báo động 3.

Vào buổi sáng và chiều tối, nhiều tuyến đường thấp trũng tại TP.HCM như khu vực quận 8, Bình Thạnh, Thủ Đức, và huyện Nhà Bè đã bị ngập sâu, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt. Người dân được khuyến cáo di chuyển cẩn thận và có biện pháp bảo vệ tài sản.

Các khu vực ven sông và cửa biển ở miền Tây cũng cần tăng cường gia cố đê bao, bảo vệ diện tích canh tác và đảm bảo an toàn cho người dân trước nguy cơ ngập úng kéo dài.

Người dân cần hạn chế di chuyển vào giờ cao điểm ngập nước, bảo vệ tài sản cá nhân và chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa ngập úng kéo dài. Đặc biệt, các hộ dân sống gần bờ sông cần thận trọng và đề cao cảnh giác.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 17/12:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, vùng núi cao 14-17 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ; vùng núi 8-11 độ, có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, Thanh Hóa, Nghệ An trưa chiều trời nắng; phía Nam (Quảng Bình-Thừa Thiên Huế) có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 13-15 độ; phía Nam 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 16-19 độ; phía Nam 18-21 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3, phía Nam có nơi cấp 4-5, giật cấp 7. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-23 độ; phía Nam 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-24 độ; phía Nam 25-27 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam đêm có mưa, mưa rào có nơi có dông, có nơi mưa to, ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]